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Главная Новости Общество происшествия Вместо свадьбы - похороны: грузовик на скорости свалился в реку, 16 человек погибло
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Вместо свадьбы - похороны: грузовик на скорости свалился в реку, 16 человек погибло

В Бурунди после падения грузовика в реку погибло минимум 16 человек

сегодня, 01:49
Автор:

Владимир Лавский

В воскресенье, 11 октября, в Бурунди грузовик во время переезда через мост свалился в реку. Об этом сообщает информационное агентство Cиньхуа. 

Вместо свадьбы - похороны: грузовик на скорости свалился в реку, 16 человек погибло

По данным источника, 16 человек, которые находились в грузовике, умерли на месте. Минимум 55 людей получили травмы различного рода тяжести. В данном грузовике родственники ехали на свадьбу, но так и не добрались до места празднований. По одной из версий, деревянный мост не выдержал вес грузовика и всех людей, которые находились на борту. Выжившие очевидцы сообщают, что перед переездом они намекали водителю, что лучше им выйти и пешим ходом перейти мост, а потом сесть обратно в кузов. Он не послушался. 

На данный момент продолжаются поиски грудного ребенка, который потерялся во время падения.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Бурунди умер президент страны

Пьер Нкурунзиза правил Бурунди в течение 15 лет и планировал создать для себя пожизненную должность "верховного вождя патриотизма" вместо четвертого президентского срока. Должность предусматривала пенсию в размере 535 тысяч долларов, жизнь на вилле и согласование с ним всех решений правительства.


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