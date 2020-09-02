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Главная Новости Общество происшествия Власти Германии объявили окончательный диагноз Навального
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Власти Германии объявили окончательный диагноз Навального

Немцы определили, что российского оппозиционера отравили

сегодня, 17:14
Автор:

Владимир Лавский

Российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен ядом "Новичок". Об этом сообщает RT.

"По запросу университетского медицинского центра "Шарите" специальная лаборатория Вооружённых сил Германии провела токсикологическое исследование образцов, взятых у Алексея Навального. Его результаты безоговорочно подтверждают наличие химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы "Новичок", - продолжает представитель правительства ФРГ по делу Навального Штеффан Зайберт.

Власти Германии объявили окончательный диагноз Навального

"Госпожа Навальная и лечащие врачи были проинформированы о результатах исследований. Министерство иностранных дел проинформирует российского посла о результатах исследований. Федеральное правительство проинформирует соответствующим образом по линии Министерства иностранных дел своих партнёров в ЕС и НАТО о результатах исследований. В свете возражений российской стороны оно проведёт с партнёрами консультации касательно соразмерной совместной реакции. В дальнейшем Федеральное правительство свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Федеральное правительство проинформирует фракции германского бундестага. Мы надеемся на полное выздоровление Алексея Навального", - сказал он. 

Ранее "Комментарии" публиковали мнение немецкого врача, сможет ли Навальный вернуться к нормальной жизни


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