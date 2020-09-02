Власти Германии объявили окончательный диагноз Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен ядом "Новичок". Об этом сообщает RT.

"По запросу университетского медицинского центра "Шарите" специальная лаборатория Вооружённых сил Германии провела токсикологическое исследование образцов, взятых у Алексея Навального. Его результаты безоговорочно подтверждают наличие химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы "Новичок", - продолжает представитель правительства ФРГ по делу Навального Штеффан Зайберт.

"Госпожа Навальная и лечащие врачи были проинформированы о результатах исследований. Министерство иностранных дел проинформирует российского посла о результатах исследований. Федеральное правительство проинформирует соответствующим образом по линии Министерства иностранных дел своих партнёров в ЕС и НАТО о результатах исследований. В свете возражений российской стороны оно проведёт с партнёрами консультации касательно соразмерной совместной реакции. В дальнейшем Федеральное правительство свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Федеральное правительство проинформирует фракции германского бундестага. Мы надеемся на полное выздоровление Алексея Навального", - сказал он.

Ранее "Комментарии" публиковали мнение немецкого врача, сможет ли Навальный вернуться к нормальной жизни.





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