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Власти Беларуси готовятся к массовым протестам после победы Лукашенко: его самолет вылетел в Турцию

Накануне президентский борт Bombardier Challenger 850 был подготовлен к вылету и проверен саперами

9 августа 2020, 22:36 comments570
Автор:

Екатерина Белоброва
Власти Беларуси готовятся к массовым протестам после победы Лукашенко: его самолет вылетел в Турцию

Один из самолетов семьи президента Беларуси Александра Лукашенко Bombardier Challenger 850  сразу после закрытия избирательных участков  вылетел в направлении Турции, согласно указанному плану полета, который можно отследить на сайте PlaneFinder. Об этом сообщает "24 канал".

Как сообщают СМИ, еще перед выборами белорусские телеграм-каналы указівали на подготовку лайнера к полету. Его, например, проверяли саперы. Так делают во время подготовки президентского борта к полету главы государства.

Впрочем, пока неизвестно, кто именно вылетел на этом лайнере и  находится ли на борту сам  Александр Лукашенко.

Отмечается, что причиной такого срочного полета может являться массовое недовольство белорусов предварительными результатами президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко в шестой раз стал безусловным  лидером с колоссальным отрывом от главного конкурента Светланой Тихановской. 

Как реакция, в нескольких крупных городах Беларуси люди уже активно выходят на улицы  с протестными настроениями, на главных трассах группируются автомобилисты, метро в Минске закрыто. К тому же, во многих местах столицы отсутствует не только интернет, но и телефонная связь. У Администрации президента скапливается бронированная техника и водометные машины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о мнении из Офиса президента Украины в отношении вероятной победы Александра Лукашенко на выборах в Беларуси.




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