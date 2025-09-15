Власть все это покрывает: Гончаренко об очередных зверствах ТЦК

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Случаи применения силы работниками ТЦК при мерах оповещения происходят все чаще. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал об очередных зверствах.
ТЦК. Фото портал "Комментарии"
По его словам, работники ТЦК напали на человека, который прошел Угледар и отдал здоровье за Украину. Гончаренко рассказал, что ТЦК опрыскали газом и били ногами по шее – именно там, где у него была тяжелая травма и операция.
Народный депутат заметил, что ТЦК ведут себя как карательные отряды: хотят – похищают, хотят – бьют, хотят – издеваются даже над теми, кто воевал.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия усиливает давление на украинцев — пытается дискредитировать мобилизационный процесс в Украине. Ведь вопросы мобилизации в Украине достаточно чувствительны – даже народные депутаты не скрывают возмущения и указывают на факты позорного поведения представителей ТЦК и "бусификации".
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вражеские TG-каналы распространяют видео, якобы снятое в учебном центре Черниговской области.