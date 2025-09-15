Власть все это покрывает: Гончаренко об очередных зверствах ТЦК

Случаи применения силы работниками ТЦК при мерах оповещения происходят все чаще. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал об очередных зверствах.

"Это пи**ец. Честно, я уже даже не знаю, как это комментировать. Люди продолжают писать мне о ТЦК. Последняя история — просто ужас. В пгт Стеблев представители Городищенского ТЦК напали на защитника Украины с инвалидностью 3 группы", — сообщил народный депутат.

По его словам, работники ТЦК напали на человека, который прошел Угледар и отдал здоровье за Украину. Гончаренко рассказал, что ТЦК опрыскали газом и били ногами по шее – именно там, где у него была тяжелая травма и операция.

"Мне пишут, что это произошло, когда ТЦК упаковывали его брата в бус. Ветеран пытался разобраться, что происходит — и на него сразу бросились. Где сейчас его брат — ТЦК не сообщает. Это со слов родных. Я требую от ТЦК реакции и объяснений", — подчеркнул политик.

Народный депутат заметил, что ТЦК ведут себя как карательные отряды: хотят – похищают, хотят – бьют, хотят – издеваются даже над теми, кто воевал.

"И власть все это покрывает. Сколько еще таких историй мы должны услышать, прежде чем эта система изменится?", — отметил Гончаренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия усиливает давление на украинцев — пытается дискредитировать мобилизационный процесс в Украине. Ведь вопросы мобилизации в Украине достаточно чувствительны – даже народные депутаты не скрывают возмущения и указывают на факты позорного поведения представителей ТЦК и "бусификации".

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вражеские TG-каналы распространяют видео, якобы снятое в учебном центре Черниговской области.



