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"Власть скрыла аварийный сбой на Южноукраинской АЭС": что известно

В сети интернет распространяют фейк о том, что якобы на Южноукраинской АЭС произошел сбой

7 июля 2025, 12:53
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Кречмаровская Наталия

Российская пропаганда пытается расшатать ситуацию в Украине, вызвать недоверие украинцев к власти и спровоцировать панику. Так, в сети интернет враг распространяет сообщения, что якобы на Южноукраинской АЭС произошел сбой в работе, что могло повлечь за собой катастрофу.

"Власть скрыла аварийный сбой на Южноукраинской АЭС": что известно

Южноукраинская АЭС. Фото из открытых источников

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что это сообщение является фейковым и распространяется кремлевской пропагандой.

Верифицировав информацию в НАЭК "Энергоатом", Центр сообщает, что Южноукраинская АЭС работает в обычном режиме. Отсутствие сбоев в работе подтверждают и отчеты МАГАТЭ. Отмечается, что в отчете от 4 июля речь идет только об аварийном отключении линии электропередач на Запорожской АЭС. Такая ситуация была вызвана обстрелами. Также в отчете от 1 июля отмечается о дроновых атаках вокруг и вблизи атомных станций, в том числе и Южноукраинской АЭС.

"Заявления о якобы "скрытии" информации о ситуации на Южноукраинской АЭС не имеют ничего общего с реальностью. Все ядерные объекты Украины находятся под постоянным контролем инспекторов МАГАТЭ, которые имеют доступ ко всем АЭС и регулярно отчитываются о ситуации на станциях", — уверяют в Центре.

Аналитики отмечают, что российская пропаганда использует такую дезинформацию, чтобы дискредитировать украинскую энергетическую безопасность и вызвать панику среди населения.

В Центре отметили, что важно доверять только проверенным источникам.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда распространяла фейк о якобы перемещении министерств в западные области.




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/14859
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