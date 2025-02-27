Винничина в огне: спасатели зафиксировали антирекорд

58 выездов только за сутки совершили подразделения ГСЧС, чтобы ликвидировать огонь, который безжалостно и разрушительно обжег землю на площади 49 га в Винницкой области. Спасатели назовут это новым антирекордом 2025 года, пишут в ГСЧС.

Пожары в экосистемах

"Лидерами" среди сжигающих сухую растительность стали жители Хмельницкого (более 14 га), Гайсинского (11 га), Жмеринского (8,7 га) и Тульчинского (7 га) районов.

Спасатели отмечают: жечь листья и траву в Украине запрещено! За такие действия предусматривается штраф от 3060 до 6120 грн.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что за прошедшие сутки пламя охватило гектары украинской земли. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины. Спасатели отмечают: даже зимой огонь уничтожает украинские экосистемы, рискуя перекинуться на населенные пункты.

▪ Львовщина – за сутки произошло 90 пожаров. В одном из случаев пламя перебросилось на здание, но спасатели вовремя остановили огонь.

▪ Виннитчина – 37 пожаров, площадью почти 39 га. Одно из самых больших возгораний охватило 2,9 га кукурузных остатков.

▪ Ивано-Франковская область – 57 пожаров, площадью 4 га.

▪ Киевщина – 27 пожаров, площадью более 14,5 га.

▪ Тернопольщина – 14 пожаров и 14 га выжженной земли. Огонь угрожал лесополосам и жилым домам.

▪ Черновицкая область – 9 пожаров. Только в Черновцах выгорело более 3 гектаров земли.

"Цифры поражают! В 90% случаев причина – человеческий фактор: кто-то поджег сухую траву, бросил окурок или не погасил костер", – отмечают спасатели.