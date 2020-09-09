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Главная Новости Общество происшествия Верховный Суд остановил «дело Суркисов» по отношению к АО КБ «ПриватБанк»
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Верховный Суд остановил «дело Суркисов» по отношению к АО КБ «ПриватБанк»

В сообщении отмечается, что приостанавливая решение Печерского суда столицы от 2 сентября, Верховный Суд не осуществляет оценку обоснованности поданной кассационной жалобы, а лишь устанавливает существование угроз обеспечению баланса интересов сторон

сегодня, 17:28
Автор:

Дмитрий Симоненко

Верховный Суд приостановил выполнение постановления суда об обеспечении иска иностранных компаний в АО КБ "ПриватБанк". Об этом говорится на странице в Facebook Верховного суда.

Верховный Суд остановил «дело Суркисов» по отношению к АО КБ «ПриватБанк»

Фото: Верховный суд Украины

В сообщении отмечается, что вчера, "8 сентября Верховная Суд открыл кассационное производство по делу № 757/7499/17-ц по кассационной жалобе Кабмина Украины на постановление Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года, решение Апелляционного суда города Киева от 20 Апрель 2017 и постановление Киевского апелляционного суда от 10 июня 2020 года".

Также известно, что в то же время судейская коллегия удовлетворила ходатайство АО КБ "ПриватБанк" и остановила исполнение постановления Печерского районного суда города Киева от 2 сентября этого года до окончания кассационного производства по упомянутому делу.

Удовлетворяя ходатайство представителей "ПриватБанка", Верховный Суд учел, что постановлением Печерского районного суда города Киева от 2 сентября 2020 определен порядок исполнения решения суда Печерского района столицы от 9 февраля 2017 по делу № 757/7499/17-ц, а именно, путем взыскания с АО КБ "ПриватБанк" денежных средств в сумме 347 млн долларов США.

Коллегия судей признала возможность рисков для заявителя до принятия решения судом кассационной инстанции по этому делу, а также вероятность затруднения выполнения решения суда в случае его отмены Верховным Судом.

Отмечено, что приостанавливая решение Печерского суда от 2 сентября, Верховный Суд не осуществляет оценку обоснованности поданной кассационной жалобы, а лишь устанавливает существование угроз обеспечению баланса интересов сторон.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что эксперты указали, что кроме юридической стороны есть еще и политическую подоплеку противостояния "ПриватБанка" и братьев Суркисов.


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