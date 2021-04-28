Велосипедист проглотил пчелу и умер - детали ситуации

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Кириєнко Анна
В итальянском городке Полинья-дель-Сукер 49-летний мужчина проглотил пчелу. Данную информацию сообщает lavanguardia.
Велосипедист умер от укуса пчелы. Фото: knews.kg
Итальянец решил прокатиться на велосипеде. Во время поездки пчела случайно попала в рот мужчины и укусила его. Укус оказался смертельным.
Итальянцу сразу стало плохо. На место происшествия вызвали медиков. Однако мужчина не дождался помощи и моментально погиб.
По приезду служба неотложной медицинской помощи попыталась реанимировать мужчину, однако спасти его жизнь не удалось.
Как отмечают сами медики, укус пчелы мог вызвать воспаление, которое привело к дыхательной недостаточности.
Стоит отметить, что большое количество людей имеют аллергию на укус пчел и других насекомых. Если у вас наблюдались аллергические реакции ранее, следует обратиться сразу в больницу.
Если вы нормально переносите неприятные укусы, медики рекомендуют действовать по следующей схеме:
— удалить жало пчелы;
— промыть место укуса водой с мылом;
— смазать кожу антисептиком;
— приложить холодный компресс или лед;
— принять антигистаминное средство, даже если раньше у вас не было аллергических реакций;
— пить много воды или сладкого чая.
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