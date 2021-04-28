Велосипедист проглотил пчелу и умер - детали ситуации

В итальянском городке Полинья-дель-Сукер 49-летний мужчина проглотил пчелу. Данную информацию сообщает lavanguardia.

Велосипедист умер от укуса пчелы. Фото: knews.kg

Итальянец решил прокатиться на велосипеде. Во время поездки пчела случайно попала в рот мужчины и укусила его. Укус оказался смертельным.

Итальянцу сразу стало плохо. На место происшествия вызвали медиков. Однако мужчина не дождался помощи и моментально погиб.

По приезду служба неотложной медицинской помощи попыталась реанимировать мужчину, однако спасти его жизнь не удалось.

Как отмечают сами медики, укус пчелы мог вызвать воспаление, которое привело к дыхательной недостаточности.

Стоит отметить, что большое количество людей имеют аллергию на укус пчел и других насекомых. Если у вас наблюдались аллергические реакции ранее, следует обратиться сразу в больницу.

Если вы нормально переносите неприятные укусы, медики рекомендуют действовать по следующей схеме:

— удалить жало пчелы;

— промыть место укуса водой с мылом;

— смазать кожу антисептиком;

— приложить холодный компресс или лед;

— принять антигистаминное средство, даже если раньше у вас не было аллергических реакций;

— пить много воды или сладкого чая.

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