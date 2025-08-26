Важное предупреждение НБУ для украинцев: массовые случаи фальшивых купюр

Рубрики
Национальный банк Украины предостерег граждан от резкого роста поддельных банкнот. Чаще мошенники изготавливают фальшивые купюры номиналом 500 и 200 гривен. В НБУ призывают украинцев быть внимательными при наличных расчетах и проверять деньги сразу несколькими способами.
Предупреждение от НБУ
Как распознать настоящие банкноты:
1. На ощупь:
• бумага должна быть плотной и изготовленной из хлопка;
• рельефными чувствуются цифры номинала, надпись "Национальный банк Украины" и портрет.
На свет:
• виден водяной знак с портретом и цифрами номинала;
• защитная лента выглядит как тонкая нить, частично выходящая на поверхность бумаги.
Под разными углами:
• цифра номинала изменяет цвет благодаря специальной краске;
• в специальном кольце проявляется скрытая магическая цифра.
При помощи перхоти:
• заметный микротекст "НБУ" и цифры номинала;
• видны четкие линии орловской печати.
Под ультрафиолетом:
• сама бумага не светится;
• отдельные элементы и волокна имеют разную окраску.
В Нацбанке отмечают: проверка банкнот должна стать привычкой, особенно когда речь идет о деньгах большого номинала. Если у вас возникают подозрения о подлинности купюры, ее следует сразу проверить или обратиться в банк.
