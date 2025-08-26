Важное предупреждение НБУ для украинцев: массовые случаи фальшивых купюр

Национальный банк Украины предостерег граждан от резкого роста поддельных банкнот. Чаще мошенники изготавливают фальшивые купюры номиналом 500 и 200 гривен. В НБУ призывают украинцев быть внимательными при наличных расчетах и проверять деньги сразу несколькими способами.

Предупреждение от НБУ

Как распознать настоящие банкноты:



1. На ощупь:

• бумага должна быть плотной и изготовленной из хлопка;

• рельефными чувствуются цифры номинала, надпись "Национальный банк Украины" и портрет.

На свет:

• виден водяной знак с портретом и цифрами номинала;

• защитная лента выглядит как тонкая нить, частично выходящая на поверхность бумаги.

Под разными углами:

• цифра номинала изменяет цвет благодаря специальной краске;

• в специальном кольце проявляется скрытая магическая цифра.

При помощи перхоти:

• заметный микротекст "НБУ" и цифры номинала;

• видны четкие линии орловской печати.

Под ультрафиолетом:

• сама бумага не светится;

• отдельные элементы и волокна имеют разную окраску.

В Нацбанке отмечают: проверка банкнот должна стать привычкой, особенно когда речь идет о деньгах большого номинала. Если у вас возникают подозрения о подлинности купюры, ее следует сразу проверить или обратиться в банк.



