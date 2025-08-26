logo

Важное предупреждение НБУ для украинцев: массовые случаи фальшивых купюр
commentss НОВОСТИ Все новости

Важное предупреждение НБУ для украинцев: массовые случаи фальшивых купюр

НБУ предостерег украинцев о росте количества фальшивых купюр, особенно номиналом 500 и 200 гривен, и напомнил, как отличить подделку от настоящих денег

26 августа 2025, 20:30
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Национальный банк Украины предостерег граждан от резкого роста поддельных банкнот. Чаще мошенники изготавливают фальшивые купюры номиналом 500 и 200 гривен. В НБУ призывают украинцев быть внимательными при наличных расчетах и проверять деньги сразу несколькими способами.

Важное предупреждение НБУ для украинцев: массовые случаи фальшивых купюр

Предупреждение от НБУ

Как распознать настоящие банкноты:

1. На ощупь:

бумага должна быть плотной и изготовленной из хлопка;

• рельефными чувствуются цифры номинала, надпись "Национальный банк Украины" и портрет.

На свет:

виден водяной знак с портретом и цифрами номинала;

• защитная лента выглядит как тонкая нить, частично выходящая на поверхность бумаги.

Под разными углами:

цифра номинала изменяет цвет благодаря специальной краске;

• в специальном кольце проявляется скрытая магическая цифра.

При помощи перхоти:

заметный микротекст "НБУ" и цифры номинала;

• видны четкие линии орловской печати.

Под ультрафиолетом:

сама бумага не светится;

• отдельные элементы и волокна имеют разную окраску.

В Нацбанке отмечают: проверка банкнот должна стать привычкой, особенно когда речь идет о деньгах большого номинала. Если у вас возникают подозрения о подлинности купюры, ее следует сразу проверить или обратиться в банк.

Речь идёт о военнослужащем 41-го мотострелкового полка ВС РФ Дмитрии Самсонове. Мужчину вызвали из отпуска сразу после рождения ребёнка. Он поехал в свою часть, где, по словам его жены, его встретили неизвестные в гражданском — вероятно, сотрудники ФСБ. Вместо официальных процедур Самсонова "приняли" на так называемом "неофициальном уровне". Его жестоко били, применяли электрошокер и пытали. По свидетельствам, о него сломали две лопаты, после чего бросили в яму, обвинив в сотрудничестве с украинскими Вооружёнными силами. Жена военнослужащего рассказала: "Моего мужа избивали, пытали электрошокером и сломали об него две лопаты".




Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/riven-pidroblennya-banknot-natsionalnoyi-valyuti-zalishayetsya-kontrolovanim
