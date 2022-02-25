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Важная информация: на какие предметы следует обращать внимание гражданам

Украинцев предупреждают о подозрительных предметах, метках, которые используют оккупанты

сегодня, 08:17
Автор:

Козлова Альбіна
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В полиции украинцев призывают обращать внимание на предметы, изображённые на фото. Такие метки используют русские войска как маяки для прицеливания и наведения. Если вы обнаружили такой предмет – уничтожайте его или сообщайте о таких "находках" на телефон "102", в Национальную полицию Украины.

Важная информация: на какие предметы следует обращать внимание гражданам

Подозрительные предметы, фото Нацполиции

Важная информация: на какие предметы следует обращать внимание гражданам - фото 2
Важная информация: на какие предметы следует обращать внимание гражданам - фото 3

Также мы писали, что есть специальные отметины, которые враг тоже использует для ориентировки. Если вы их обнаружили – засыпайте землей, заливайте смолой, закрашивайте. Украинцев просят обращать внимание на знаки, оставленные на дорогах и инфраструктурных объектах, потому что их могут использовать оккупанты. Укравтодор призвал граждан быть бдительными и обязательно сообщать о таких метках сотрудников полиции с помощью горячей линии "102".

Важная информация: на какие предметы следует обращать внимание гражданам - фото 4
Важная информация: на какие предметы следует обращать внимание гражданам - фото 5
Важная информация: на какие предметы следует обращать внимание гражданам - фото 6

Как сообщал портал "Комментарии", руководство оперативных служб обратилось к украинцам с призывом быть бдительными и не доверять подозрительным лицам.
Жителям Киева советуют не открывать двери незнакомым лицам, потому что это могут быть мародеры. Сразу сообщайте на "102", если заметили какие-нибудь подозрительные действия граждан или подозрительных лиц. Будьте бдительны и берегите себя!


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Источник: https://www.facebook.com/DPSUkraine
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