Важная информация: на какие предметы следует обращать внимание гражданам

В полиции украинцев призывают обращать внимание на предметы, изображённые на фото. Такие метки используют русские войска как маяки для прицеливания и наведения. Если вы обнаружили такой предмет – уничтожайте его или сообщайте о таких "находках" на телефон "102", в Национальную полицию Украины.

Подозрительные предметы, фото Нацполиции

Также мы писали, что есть специальные отметины, которые враг тоже использует для ориентировки. Если вы их обнаружили – засыпайте землей, заливайте смолой, закрашивайте. Украинцев просят обращать внимание на знаки, оставленные на дорогах и инфраструктурных объектах, потому что их могут использовать оккупанты. Укравтодор призвал граждан быть бдительными и обязательно сообщать о таких метках сотрудников полиции с помощью горячей линии "102".



Как сообщал портал "Комментарии", руководство оперативных служб обратилось к украинцам с призывом быть бдительными и не доверять подозрительным лицам. Жителям Киева советуют не открывать двери незнакомым лицам, потому что это могут быть мародеры. Сразу сообщайте на "102", если заметили какие-нибудь подозрительные действия граждан или подозрительных лиц. Будьте бдительны и берегите себя!

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