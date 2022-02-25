Важная информация: на какие предметы следует обращать внимание гражданам

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Козлова Альбіна
В полиции украинцев призывают обращать внимание на предметы, изображённые на фото. Такие метки используют русские войска как маяки для прицеливания и наведения. Если вы обнаружили такой предмет – уничтожайте его или сообщайте о таких "находках" на телефон "102", в Национальную полицию Украины.
Подозрительные предметы, фото Нацполиции
Также мы писали, что есть специальные отметины, которые враг тоже использует для ориентировки. Если вы их обнаружили – засыпайте землей, заливайте смолой, закрашивайте. Украинцев просят обращать внимание на знаки, оставленные на дорогах и инфраструктурных объектах, потому что их могут использовать оккупанты. Укравтодор призвал граждан быть бдительными и обязательно сообщать о таких метках сотрудников полиции с помощью горячей линии "102".
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