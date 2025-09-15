Варшава под прицелом: дроны над правительственными зданиями

Около 20 минут назад в столице Польши произошел резонансный инцидент: над правительственным кварталом Варшавы, в районе улицы Парковой и президентского дворца Бельведер, был замечен и нейтрализован дрон. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, отметив серьезность угрозы и оперативную реакцию служб безопасности.

Дроны над Варшавой

Действия служб безопасности



По официальной информации, Служба охраны государства (SOP) оперативно отреагировала на появление беспилотника над зданиями, где находятся важнейшие органы власти. Дрон был обезврежен без последствий для людей и инфраструктуры. Подобные инциденты рассматриваются как потенциальная угроза национальной безопасности, особенно в условиях повышения напряжения в регионе.



Задержание подозреваемых



Сразу после инцидента была проведена спецоперация, в ходе которой задержаны два гражданина Беларуси. Правоохранители выясняют все обстоятельства, в том числе их возможные связи с иностранными спецслужбами или причастность к диверсионной деятельности.



Реакция властей



Премьер-министр Дональд Туск подтвердил факт ликвидации угрозы и отметил, что правительство внимательно следит за ситуацией. Он подчеркнул, что подобные действия будут расследованы максимально тщательно, а любые попытки влияния на безопасность польского государства получат жесткий ответ.



Контекст



Варшава рассматривает использование дронов в воздушном пространстве над правительственным кварталом как чрезвычайно опасный прецедент. В последние месяцы Польша неоднократно сообщала о провокациях и попытках проникновения беспилотников с сопредельных территорий. На фоне агрессивной политики России и тесных контактов Минска с Кремлем, задержание белорусских граждан в центре Варшавы приобретает особый резонанс.



Аналитики отмечают, что этот инцидент может стать серьезным сигналом для польских спецслужб, поскольку угроза использования беспилотных аппаратов для разведки или диверсий в Европе растет.



Дальнейшие шаги



Полиция проводит допросы и проверяет их маршруты передвижения и контакты. Также анализируются данные, полученные из дрона, чтобы установить его происхождение и назначение. Польские власти уже заявили, что обеспечат усиление контроля в столице и дополнительные меры охраны правительственных зданий.



Ситуация остается под особым вниманием правительства и силовых структур, а официальные органы обещают предоставить обновленную информацию в ближайшее время.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил информацию об освобождении от должности двух командиров армейских корпусов. Речь идет о командире 17-го армейского корпуса Владимире Силенко и командире 20-го армейского корпуса Максиме Китюгине.