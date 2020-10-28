Вандалы громят новый терминал Запорожского аэропорта

Хулиганы начали громить новый терминал аэропорта в Запорожье. Его открыли только 19 октября. Но за это время вандалы успели причинить немало вреда, сообщает портал Аvianews.

Новый терминал Запорожского аэропорта. Фото: 1news.zp.ua

Всего несколько дней хватило посетителям нового аэропорта, чтобы сломать несколько дверных ручек, вывернуть краны в туалетах, а также испортить некоторую технику. Какую именно, в Запорожском городском совете, который и пожаловался на вандалов, не уточнили.

Изначально новое здание принимало только пассажиров внутренних рейсов. Это были самолеты в Киев. Но уже 21 октября сюда перевели и международные рейсы. Новый комплекс теперь обслуживает абсолютно всех пассажиров, которые вылетают из аэропорта, либо же прилетают в Запорожье.

Здание строили в течение двух лет. На него потратили более миллиарда гривен, которые брали из городского бюджета, либо же одалживали. Общая площадь нового аэровокзала составляет более 12 тысяч квадратных метров.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что из-за пандемии коронавируса в Европе могут закрыть около 200 аэропортов. Всего в европейских странах их 740.

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