logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Ваканда в трауре: звезда фильма "Черной Пантеры" умерла
commentss НОВОСТИ Все новости

Ваканда в трауре: звезда фильма "Черной Пантеры" умерла

Скончалась известная южноафриканская актриса Конни Чиуме

сегодня, 11:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

В возрасте 72 лет скончалась известная южноафриканская актриса Конни Чиуме, получившая всемирную известность благодаря роли в блокбастере Marvel "Черная Пантера".

Ваканда в трауре: звезда фильма "Черной Пантеры" умерла

Умерла звезда "Черной пантеры"

Трагическое известие о смерти актрисы появилось во вторник на ее официальной странице в Instagram. Семья Чиуме сообщила, что звезда ушла из жизни в больнице после непродолжительной госпитализации. Причиной смерти, по предварительным данным, стало внезапное ухудшение состояния здоровья на фоне хронического заболевания, с которым актриса боролась долгие годы.

Конни Чиуме была не просто актрисой, она была настоящей иконой африканского кинематографа. Ее яркая карьера началась еще в 70-х годах, и за это время она успела сняться во множестве фильмов и сериалов, завоевав любовь зрителей и признание критиков.

Ваканда в трауре: звезда фильма ”Черной Пантеры” умерла - фото 2

Однако настоящую мировую славу ей принесла роль старейшины племени Зававари в фильме "Черная Пантера". Ее мудрость, сила духа и непоколебимая вера в свой народ сделали ее героиню одной из самых запоминающихся в этой эпической саге.

Помимо своей актерской карьеры, Чиуме была известна своей благотворительной деятельностью, помогая молодым талантам из Африки находить свой путь в кинематографе. Она часто участвовала в различных социальных проектах и акциях, направленных на поддержку культурного наследия и образования.

Поклонники по всему миру скорбят о потере талантливой актрисы и выражают соболезнования ее семье и близким. Конни Чиуме останется в сердцах зрителей как яркая звезда, чей свет еще долго будет освещать путь новым поколениям актеров и режиссеров.

Читайте также на портале “Комментарии” — Украинский кинорежиссер и сценарист Олег Фиалко скончался после продолжительной болезни в возрасте 78 лет. О его смерти сообщил его друг и коллега, бывший глава Национального союза кинематографистов Украины Сергей Тримбач, на своей странице в Facebook.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости