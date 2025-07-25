В жутком ДТП погиб народный депутат Украины: что произошло

В ДТП погиб народный депутат Украины Ярослав Рущишин.

Ярослав Рущишин (фото из открытых источников)

Об этом сообщили издания "Твой Город", информационное агентство "Гал-инфо", а также Украинский католический университет на своей странице в Facebook.

Авария произошла 24 июля в 21:45 на автодороге неподалеку от села Бабухов Ивано-Франковской области.

Как сообщает "Гал-инфо", по предварительным данным, Ярослав Рущишин, находясь за рулем мотоцикла Harley-Davidson, не справился с управлением и врезался в двигавшийся в том же направлении трактор.

Ярослав Рущишин был народным депутатом Украины IX созыва, представляя партию "Голос". Кроме политической деятельности он был известен как успешный предприниматель и активный участник общественной и культурной жизни Львова. В частности, Рущишин был соучредителем Художественного объединения "Дзига", которое сыграло важную роль в формировании культурной среды города.

В 2006-2010 годах после событий Оранжевой революции он был депутатом Львовского областного совета от партии "Наша Украина". В 2019-2021 годах возглавлял Львовскую областную организацию политической силы "Голос".

Также Рущишин был почётным сенатором Украинского католического университета и одним из соучредителей Львовской бизнес-школы (LvBS).

В 2019 году ему был присвоен орден "За заслуги" ІІ степени.

На президентских выборах 2004 года Ярослав Рущишин выступал как доверенное лицо кандидата Виктора Ющенко, а в 2019 году – Петра Порошенко.

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