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В Житомирской области произошла трагедия: погибла целая семья

Из-за отравления угарным газом погибли четыре человека, среди которых подросток

сегодня, 11:51
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Недилько Ксения

Трагедия произошла в частном жилом доме в поселке Лугины Коростенского района Житомирской области. Признаков пожара не обнаружено. Все обстоятельства инцидента выясняют специалисты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

В Житомирской области произошла трагедия: погибла целая семья

Иллюстративное фото

Отмечается, что предварительно гибель семьи произошла из-за отравления угарным газом.

К сожалению, это уже второй случай на Житомирщине, связанный с отравлением угарным газом.

Угарный газ – это невидимый враг: бесцветный, без запаха, он способен нанести непоправимый вред.

Как защитить себя и близких?                                                            

Проверяйте исправность печного и газового оборудования.

Обеспечьте хорошую вентиляцию помещений.

Установите детекторы угарного газа для раннего обнаружения опасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Страшная трагедия: в результате пожара погибли трое маленьких детей

Произошло это в селе Певжа Дубенского района Ровенщины. До прибытия сотрудников ГСЧС граждане на собственном транспорте везли на встречу "скорой" четырех мальчиков 2020, 2022 и 2024 годов рождения, пострадавших из-за пожара в доме. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Встретив авто, медики констатировали смерть одного ребенка, пытались реанимировать других. К сожалению, двоих спасти не удалось. Ребенка 2024 г.р. госпитализировали в больницу. Пожар ликвидирован до прибытия спасательных подразделений. Огонь повредил вещи и мебель в комнате жилого дома. Причины возникновения устанавливаются.



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