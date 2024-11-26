В Житомирской области произошла трагедия: погибла целая семья

Трагедия произошла в частном жилом доме в поселке Лугины Коростенского района Житомирской области. Признаков пожара не обнаружено. Все обстоятельства инцидента выясняют специалисты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Иллюстративное фото

Отмечается, что предварительно гибель семьи произошла из-за отравления угарным газом.

К сожалению, это уже второй случай на Житомирщине, связанный с отравлением угарным газом.

Угарный газ – это невидимый враг: бесцветный, без запаха, он способен нанести непоправимый вред.

Как защитить себя и близких?

▫ Проверяйте исправность печного и газового оборудования.

▫ Обеспечьте хорошую вентиляцию помещений.

▫ Установите детекторы угарного газа для раннего обнаружения опасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Страшная трагедия: в результате пожара погибли трое маленьких детей

Произошло это в селе Певжа Дубенского района Ровенщины. До прибытия сотрудников ГСЧС граждане на собственном транспорте везли на встречу "скорой" четырех мальчиков 2020, 2022 и 2024 годов рождения, пострадавших из-за пожара в доме. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Встретив авто, медики констатировали смерть одного ребенка, пытались реанимировать других. К сожалению, двоих спасти не удалось. Ребенка 2024 г.р. госпитализировали в больницу. Пожар ликвидирован до прибытия спасательных подразделений. Огонь повредил вещи и мебель в комнате жилого дома. Причины возникновения устанавливаются.