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В Житомирской области произошла авиакатастрофа (фото)

По неизвестной пока причине пилот не справился с управлением и летательный аппарат потерпел крушение

сегодня, 13:16
Автор:

Елена Волкова

Сегодня в Житомирской области, в районе пос. Народичи, произошла авиакатастрофа. Около 8:20 утра в поле упал дельтаплан, пилот которого скончался на месте, сообщает пресс-служба ГСЧС.

В Житомирской области произошла авиакатастрофа (фото)

Известно, что с дельтаплана обрабатывали поля подсолнечника. Однако по неизвестной пока причине пилот не справился с управлением и летательный аппарат потерпел крушение. Увы, травмы мужчины оказались не совместимы с жизнью.

Отмечается, что на месте происшествия спасатели проложили рукавную магистральную линию для предотвращения возникновения пожара или взрыва. Обстоятельства падения устанавливаются.


Напомним, на днях тайванцы сбили военный самолет  Су-35 российского производства. Летчик успел катапультироваться, однако ему потребовалась помощь медиков. Отметим, что конфликт Китая и Тайваня продолжается уже много лет: официальный Пекин не признает независимость острова, называя его жителей мятежниками.


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