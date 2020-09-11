В Житомирской области произошла авиакатастрофа (фото)

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Елена Волкова
Сегодня в Житомирской области, в районе пос. Народичи, произошла авиакатастрофа. Около 8:20 утра в поле упал дельтаплан, пилот которого скончался на месте, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Известно, что с дельтаплана обрабатывали поля подсолнечника. Однако по неизвестной пока причине пилот не справился с управлением и летательный аппарат потерпел крушение. Увы, травмы мужчины оказались не совместимы с жизнью.
Отмечается, что на месте происшествия спасатели проложили рукавную магистральную линию для предотвращения возникновения пожара или взрыва. Обстоятельства падения устанавливаются.
Напомним, на днях тайванцы сбили военный самолет Су-35 российского производства. Летчик успел катапультироваться, однако ему потребовалась помощь медиков. Отметим, что конфликт Китая и Тайваня продолжается уже много лет: официальный Пекин не признает независимость острова, называя его жителей мятежниками.
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