В Житомирской области погиб спасатель: что произошло

Тяжелая утрата в семье спасателей Житомирщины: во время ликвидации пожара погиб спасатель — командир отделения 26-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области Владимир Бондарчук. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Иллюстративное фото

Вместе с коллегами он выехал на тушение огня в двухэтажном здании в поселке Романов Житомирского района. Огонь охватил крышу и помещение первого этажа. Борьба с пламенем усугублялась пожарной нагрузкой и особенностями строительных конструкций.

Вся большая семья чрезвычайников выражает соболезнования родным и близким спасателя, в частности, жене и двум дочерям.

"Владимир всегда был человеком слова и чести, искренним патриотом и незаменимым другом для своих собратьев.

Работа спасателя – это всегда риск. Это очень сложная и опасная профессия. Однако даже понимая всю опасность нашей работы, сложно терять коллег. Склоняем головы перед памятью Владимира. Он навсегда останется в сердцах всех, кто имел честь знать его", – отметили в ГСЧС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

На фронте погиб известный украинский актер

Украина потеряла еще одного защитника и художника. Известный украинский актер Петр Великий, после начала полномасштабного вторжения России в защиту родной страны, погиб в борьбе за ее свободу.

О печальном известии сообщили на Facebook-странице Черниговского областного академического музыкально-драматического театра им. Т. Шевченко, где Петр Великий много лет работал и получил признание. "На щите... Герой Петр Великий. Великий актер Черниговского областного академического музыкально-драматического театра им. Т. Шевченко. Наша большая боль...", — говорится в публикации.