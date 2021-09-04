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Главная Новости Общество происшествия В Житомирской области автобус из Польши попал в смертельное ДТП (ФОТО)
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В Житомирской области автобус из Польши попал в смертельное ДТП (ФОТО)

В салоне автобуса находилось 25 пассажиров

сегодня, 22:00
Автор:

Денис Подставной

В Житомирской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Житомирской области. 

В Житомирской области автобус из Польши попал в смертельное ДТП (ФОТО)

Смертельное ДТП с автобусом из Польши. Фото: ГУНП

Как стало известно, инцидент произошел на автодороге Киев-Чоп на территории Пулинского района. Сообщается, что 30-летний водитель автобуса, который направлялся из Польши в Мариуполь, совершил столкновение с автовозом под управлением 40-летнего жителя Запорожья.

После столкновение произошло возгорание автобуса, в котором находилось 25 пассажиров. Все они — граждане Украины. В результате происшествия погиб второй водитель автобуса, который на момент ДТП отдыхал, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Им понадобилась помощь медиков. 

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента. 

В Житомирской области автобус из Польши попал в смертельное ДТП (ФОТО) - фото 2

Фото: ГУНП

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Польше пьяный украинец управлял городским автобусом. 46-летний мужчина был задержан во время утренней проверки водителей на трезвость. Отмечается, что гражданин на протяжении долгого времени работал в Польше и ранее не попадал в подобные ситуации. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал, что в Польше погиб украинец. Его задержали полицейские, когда он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул в автобусе. Стражи порядка доставили его в вытрезвитель. В крови задержанного было выявлено 1,5 промилле алкоголя. На украинца надели ремни, однако спустя короткое время он начал синеть и умер. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. Подробнее читайте в нашей статье. 


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Источник: https://zt.npu.gov.ua/news/bezpeka-na-dorozi/na-zhitomirshhini-policziya-zyasovuje-obstavini-dtp-za-uchasti-mizhnarodnogo-avtobusa-ta-avtovoza/
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