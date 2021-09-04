В Житомирской области автобус из Польши попал в смертельное ДТП (ФОТО)

В Житомирской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Житомирской области.

Смертельное ДТП с автобусом из Польши. Фото: ГУНП

Как стало известно, инцидент произошел на автодороге Киев-Чоп на территории Пулинского района. Сообщается, что 30-летний водитель автобуса, который направлялся из Польши в Мариуполь, совершил столкновение с автовозом под управлением 40-летнего жителя Запорожья.

После столкновение произошло возгорание автобуса, в котором находилось 25 пассажиров. Все они — граждане Украины. В результате происшествия погиб второй водитель автобуса, который на момент ДТП отдыхал, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Им понадобилась помощь медиков.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента.

Фото: ГУНП

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Польше пьяный украинец управлял городским автобусом. 46-летний мужчина был задержан во время утренней проверки водителей на трезвость. Отмечается, что гражданин на протяжении долгого времени работал в Польше и ранее не попадал в подобные ситуации. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал, что в Польше погиб украинец. Его задержали полицейские, когда он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул в автобусе. Стражи порядка доставили его в вытрезвитель. В крови задержанного было выявлено 1,5 промилле алкоголя. На украинца надели ремни, однако спустя короткое время он начал синеть и умер. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. Подробнее читайте в нашей статье.

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