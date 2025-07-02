В Житомире произошли мощные взрывы: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Сегодня около 18 часов в Житомире и районе прогремели несколько мощных взрывов, хотя воздушная тревога объявлена не была. Позже из местных пабликов стало известно, что взрывы произошли на АЗС.

В Житомире произошли сильные взрывы: что известно

В Житомирском городском совете отметили, что на трассе в направлении Киева, за кольцевой дорогой, произошел взрыв на автозаправке.

"Причины инцидента устанавливаются. На место оперативно выехали все экстренные службы. Просим сохранять спокойствие. Информация будет обновляться", – отметили там.

На месте взрыва вблизи Житомира работает полиция и спасатели.

Там рассказали, что это произошло около 18:00 вблизи с. Березина Глубочицкой громады.

На месте работают специалисты ГСЧС, следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области и отдел полиции №1 Житомирского райуправления, патрульные полицейские и медики.

По данным местных СМИ, вблизи трассы горят жилые и нежилые здания, повреждены две АЗС, трасса частично перекрыта,

Уточнение: точное место взрыва еще устанавливают, заправка повреждена, уточнили Суспильне в Нацполиции.

В то же время глава Глубочицкой громады Сергей Сокальский в комментарии Суспильне Житомир сказал, что взрыв мог произойти на складе промышленного предприятия в селе Березина.

В комментарии Суспильному медицинский директор "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Житомирского областного совета Виктор Гринев сообщил, что госпитализированы 2 женщины: одна — в областную больницу, вторая — в другую городскую.

"Предварительно много раненых, потому что было 2 мощных взрыва. На место происшествия отправились около 20 машин скорой медицинской помощи, но не все доехали из-за пробок на трассе", — рассказал Виктор Гринев.

Жителям Житомирской области рекомендуют закрыть окна и минимизировать пребывание на улице.

В ОВА говорят, что причины и обстоятельства взрыва выясняются.

Из-за взрыва возле Житомира перекрыта трасса М-06 Киев – Чоп. Трасса перекрыта в оба направления вблизи села Березина.

В направлении Ровно:

▪ осуществляется объезд на 109 км (поворот на село Тесновка) через село Головино в направлении поселка Черняхов.

В направлении Киева:

▪ объезд осуществляется через разворот на 128 км (близ села Гадзинка) через поселки Черняхов, Головино выезд через село Тесновку на 109 км автодороги М-06 Киев — Чоп

▪ или на 140 км (развязка вблизи села Олиевка) также через поселки Черняхов, Головино выезд через село Тесновку на 109 км автодороги автодороги М-06 Киев — Чоп.

По меньшей мере, 2 погибших и 15 пострадавших после взрыва под Житомиром. Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Житомирский городской совет в 21:00: "Уточняем: взрыв произошел не на автозаправке, как сообщалось ранее, а на другом рядом расположенном объекте вблизи трассы в направлении Киева, по кольцевой дороге — вблизи населенного пункта Березина.

На месте работают все профильные службы, развернут оперативный штаб, оказывается вся необходимая помощь пострадавшим.

Обеспечен минимальный проезд по трассе М06.

Водителей призывают воздержаться от движения по трассе до конца суток в связи с проведением следственных действий и ликвидацией последствий.

Причины инцидента выясняются".





Информация обновляется.