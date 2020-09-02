В Житомире погиб курсант военного института

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Дмитрий Симоненко
В Житомире в первый день учебного года погиб слушатель 1 курса военного института имени Королева. О трагедии сообщается на сайте высшего военного учебного заведения.
Также стало известно имя погибшего.
Фото: УНИАН
"С грустью сообщаем, что 1 сентября курсант набора 2020 Хоровский Максим Андреевич погиб в результате неосторожного обращения с оружием", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, Военной прокуратуры Житомирского гарнизона и Национальной полиции с целью расследования причин и обстоятельств смерти юноши.
В командовании института выразили соболезнования родным и близким погибшего курсанта.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о взрыве в общежитии учебного центра "Десна". В результате происшествия погиб военный, два человека были ранены.
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