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Главная Новости Общество происшествия В Житомире погиб курсант военного института
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В Житомире погиб курсант военного института

На месте происшествия работают правоохранители с целью установления обстоятельств гибели курсанта

сегодня, 13:49
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Житомире в первый день учебного года погиб слушатель 1 курса военного института имени Королева. О трагедии сообщается на сайте высшего военного учебного заведения.

Также стало известно имя погибшего.

В Житомире погиб курсант военного института

Фото: УНИАН

"С грустью сообщаем, что 1 сентября курсант набора 2020 Хоровский Максим Андреевич погиб в результате неосторожного обращения с оружием", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, Военной прокуратуры Житомирского гарнизона и Национальной полиции с целью расследования причин и обстоятельств смерти юноши.

В командовании института выразили соболезнования родным и близким погибшего курсанта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о взрыве в общежитии учебного центра "Десна". В результате происшествия погиб военный, два человека были ранены.


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