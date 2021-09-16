В Житомире на предприятии взорвалась бочка с топливом: есть пострадавшие (ФОТО)

В Житомире на одном из предприятий произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Житомирской области.

Пожар в Житомире. Фото: ГСЧС.

Как стало известно, инцидент произошел сегодня 16 сентября. В службу спасения поступило сообщение о возгорание на предприятии. Прибыв на место событий пожарные установили, что предварительно из-за взрыва 200-литровой бочки с легковоспламеняющимся веществом произошло возгорание нескольких сушильных камер и древесины, которая находилась рядом.

В результате инцидента пострадали трое работников. Они получили ожоги различной степени тяжести. Прибывшие на место событий медики доставили потерпевших в больницу.

Пожарные в кратчайшие сроки полностью ликвидировали возгорание. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Фото: ГСЧС.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Новой Зеландии разбился небольшой вертолет. Винтокрылая машина направлялась в город Александра, что на Южном острове. На её борту находился один пилот. После того как летательный аппарат перестал выходить на связь, полицейские и спасатели начали поиски. Обломки вертолета были обнаружены неподалёку от города Данидин. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на юге Франции разбушевавшаяся стихия уносит жизни граждан. Спасатели эвакуируют сотни человек. Отмечается, что из-за наводнения дороги и поля превращаются в реки. В одном из магазинов под натиском воды рухнула крыша. Власти просят жителей опасных районов не покидать свои дома. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!