В Житомире на предприятии взорвалась бочка с топливом: есть пострадавшие (ФОТО)

BTC/USD
47982.50
ETH/USD
3603.53
LTC/USD
188.34
USD/UAH
26.90
EUR/UAH
31.80
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Денис Подставной
В Житомире на одном из предприятий произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Житомирской области.
Пожар в Житомире. Фото: ГСЧС.
Как стало известно, инцидент произошел сегодня 16 сентября. В службу спасения поступило сообщение о возгорание на предприятии. Прибыв на место событий пожарные установили, что предварительно из-за взрыва 200-литровой бочки с легковоспламеняющимся веществом произошло возгорание нескольких сушильных камер и древесины, которая находилась рядом.
В результате инцидента пострадали трое работников. Они получили ожоги различной степени тяжести. Прибывшие на место событий медики доставили потерпевших в больницу.
Пожарные в кратчайшие сроки полностью ликвидировали возгорание. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Фото: ГСЧС.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Новой Зеландии разбился небольшой вертолет. Винтокрылая машина направлялась в город Александра, что на Южном острове. На её борту находился один пилот. После того как летательный аппарат перестал выходить на связь, полицейские и спасатели начали поиски. Обломки вертолета были обнаружены неподалёку от города Данидин. Подробно об этом читайте в нашем материале.
Также портал "Комментарии" информировал о том, что на юге Франции разбушевавшаяся стихия уносит жизни граждан. Спасатели эвакуируют сотни человек. Отмечается, что из-за наводнения дороги и поля превращаются в реки. В одном из магазинов под натиском воды рухнула крыша. Власти просят жителей опасных районов не покидать свои дома. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости