В Запорожье сообщают о повышении радиационного фона: что известно

В социальных сетях и некоторых телеграм-каналах распространяется информация о якобы "скачке радиационного фона" в Запорожской области. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

На Запорожье сообщают о повышении радиационного фона: что известно

По официальной информации МВД Украины, по состоянию на 21.20 отделением радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС Украины проведены замеры воздуха. Состояние в пределах нормы – 0,14 мкЗв/час.

Кроме того, как сообщают в Минэнерго, ни на одном из ведомственных, государственных и общественных автоматизированных постов контроля радиационной обстановки не зафиксировано каких-либо изменений радиационного фона на ЗАЭС и в зоне наблюдения.

Радиационный фон на территории Украины находится в пределах установленных норм, заявляют в министерстве.

"По информации постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, никаких аварийных происшествий на оккупированной атомной электростанции не происходило.

Мониторинг продолжается. Доверяйте только проверенной информации по официальным ресурсам", – добавили в Минэнерго.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Кремль использует Запорожскую АЭС как инструмент ядерного шантажа Европы. Британский специалист из Лестерского университета и автор книги "Атомный шантаж" Саймон Беннетт заявил в комментарии для Forbes, что, удерживая крупнейшую атомную электростанцию Европы под контролем, Россия создает глобальную угрозу.

В начале вторжения российские войска захватили Чернобыльскую и Запорожскую АЭС — впервые в мировой истории армия оккупировала стратегические ядерные объекты. По мнению Беннета, Кремль может предпринять крайние меры в случае поражения в войне:

"Путин вполне способен дать команду заменять все шесть реакторов ЗАЭС, чтобы взорвать их дистанционно. Это превратит станцию в гигантскую "грязную бомбу", а радиоактивные облака накроют значительную часть Европы", — отметил он.