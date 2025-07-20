В Запорожье мужчина чуть не погиб на заборе

Вечером 19 июля в одном из районов Запорожья произошел несчастный случай, едва не завершившийся трагедией. Около 17:43 спасатели получили сообщение о оказавшемся в опасном положении мужчине — он застрял на металлическом ограждении, зацепившись ногой за острые конструкции.

Мужчина зацепился ногой за забор и завис головой вниз

По предварительным данным, потерпевший пытался перелезть через забор, однако не рассчитал движение и проткнул ногу о металлические элементы. Тело повисло вниз головой, что создавало угрозу его жизни.

На место происшествия оперативно прибыли специалисты ГСЧС. С помощью специального электроинструмента они срезали часть металлической конструкции и уволили мужчину. После освобождения его передали медикам, которые доставили потерпевшего в больницу.

Обстоятельства инцидента выясняются. Медики оценивают состояние пострадавшего и оказывают необходимую помощь.

В ГСЧС призывают граждан быть осторожными вблизи заборов с металлическими элементами, избегать попыток перелезать через ограждения и не подвергать себя опасности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Великобритания работает над разработкой истребителя шестого поколения, который сможет выполнять глубокие рейды на территорию врага — в частности, России — и оставаться при этом невидимым для систем ПВО. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Новый боевой самолет получил название Tempest. Его разрабатывают в рамках Глобальной программы боевой авиации (GCAP) совместно с Японией и Италией. По плану истребитель должен поступить на вооружение в 2035 году и постепенно заменить существующие модели – Typhoon и F-35A.

