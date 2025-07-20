В Запорожье мужчина чуть не погиб на заборе

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Ткачова Марія
Вечером 19 июля в одном из районов Запорожья произошел несчастный случай, едва не завершившийся трагедией. Около 17:43 спасатели получили сообщение о оказавшемся в опасном положении мужчине — он застрял на металлическом ограждении, зацепившись ногой за острые конструкции.
Мужчина зацепился ногой за забор и завис головой вниз
По предварительным данным, потерпевший пытался перелезть через забор, однако не рассчитал движение и проткнул ногу о металлические элементы. Тело повисло вниз головой, что создавало угрозу его жизни.
На место происшествия оперативно прибыли специалисты ГСЧС. С помощью специального электроинструмента они срезали часть металлической конструкции и уволили мужчину. После освобождения его передали медикам, которые доставили потерпевшего в больницу.
Обстоятельства инцидента выясняются. Медики оценивают состояние пострадавшего и оказывают необходимую помощь.
В ГСЧС призывают граждан быть осторожными вблизи заборов с металлическими элементами, избегать попыток перелезать через ограждения и не подвергать себя опасности.