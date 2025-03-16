В Запорожье грузовик протаранил магазин (ФОТО)

Вчера в 15:10 произошло дорожно-транспортное происшествие в одном из районов города Запорожья. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию областного главка ГСЧС.

Грузовик протаранил магазин. Фото: ГСЧС

Как выяснилось, грузовой автомобиль ГАЗ въехал в продуктовый магазин. В результате происшествия случайный прохожий и продавец получили травмы. Водитель не пострадал.

До прибытия подразделений ГСЧС одного из пострадавших доставили в медицинское учреждение. Спасатели с помощью мягких ношей перенесли травмированную женщину в карету скорой, которую госпитализировали в больницу. Чрезвычайники отключили аккумулятор и обеспечивали пожарную безопасность на месте. По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 13 марта на трассе R-30 вблизи Штефан-Водэ, на юго-западе Молдовы, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и трактора. В результате столкновения автобус съехал с дороги и опрокинулся на бок. Об этом сообщили в Puls Media, ссылаясь на информацию молдавской полиции.

Согласно данным правоохранителей, на момент аварии в автобусе находились 27 пассажиров. К счастью жертв не было, хотя о количестве пострадавших и их состоянии полиция не сообщила. Официальной информации о маршруте автобуса пока нет, но по фотографиям с места происшествия можно предположить, что это был рейс Одесса-Кишинев. К моменту публикации известно, что тесты на алкоголь у водителей были отрицательными. Причины аварии еще не установлены. На месте происшествия работают правоохранители и медики.