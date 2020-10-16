В Запорожье перевернулась маршрутка, набитая пассажирами (фото)

Сегодня в Запорожье перевернулась маршрутка с пассажирами, в результате чего пострадали люди. Об этом передает сайт 061.

Сообщается, что ДТП произошло около 9:00 в Шевченковском районе. Маршрутка, в салоне которой было 18 человек и которая следовала по маршруту 89, сначала врезалась в Skoda. От удара автобус перевернулся. На место выехало несколько бригад скорой помощи и правоохранители. Точное количество людей, которым потребовалась помощь, копы не сообщают. По предварительной информации, серьезные травмы получило 4 человека. На месте продолжаются следственные действия.

Напомним, сегодня в США, в штате Флорида, прогремела серия взрывов. ЧП произошло на борту туристического катера, который перевозил 21 пассажира. Согласно оперативной информации, в результате взрывов начался пожар. От огня пострадало минимум 13 человек: с ожогами разной степени их доставили в больницу. Известно, что два человека находятся в тяжелом состоянии.

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