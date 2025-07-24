23 июля в полицию обратилась 46-летняя мукачевка. Женщина заявила, что на нее напали несколько подростков – силой отобрали золотые украшения и деньги, после чего изнасиловали ее и скрылись. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Мукачево.

В Закарпатье подростки группой изнасиловали 46-летнюю женщину

Сотрудники Мукачевского районного управления полиции сразу же приступили к расследованию. В ходе проведения первоочередных следственных и розыскных мероприятий оперативники криминальной полиции установили лиц, причастных к преступлению – четверо парней в возрасте 13, 14, 16 и 17 лет. По предварительным данным следствия, подростки встретили женщину на улице, предложили провести ее, а впоследствии завели в безлюдное место. Там они применили физическое насилие, завладели деньгами потерпевшей и ювелирными изделиями и изнасиловали ее.

Полицейские разыскали несовершеннолетних фигурантов. Трое из них были задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им следователи сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 152 и ч. 4 ст. 186 УК. Речь идет об изнасиловании, совершенном группой лиц и грабеже, соединенном с насилием. Максимальное наказание, согласно инкриминируемым статьям, предусматривает 12 лет лишения свободы.

В отношении малолетнего участника преступления решается вопрос о применении в отношении него правовых механизмов, поскольку он не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в мае 2025 года 27-летний мужчина распивал спиртные напитки, находясь в гостях у своего знакомого, в поселке Бородянка Бучанского района. После чего, оставшись на ночлег, мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил сексуальное насилие в отношении 6-летней дочери владельца квартиры.