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В Южной Корее взорвался самолет при посадке: что известно на этот момент

По предварительной информации, удалось спасти всего двух человек

сегодня, 07:23
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Амбарцумян Анна

В воскресенье, 29 декабря, в международном аэропорту Муан в Южной Корее произошла авиакатастрофа. Самолет Boeing авиакомпании Jeju Air, совершавший рейс из Таиланда, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время приземления. Инцидент повлек многочисленные жертвы. "Комментарии" собрали всю известную информацию на этот момент.

В Южной Корее взорвался самолет при посадке: что известно на этот момент

Авиакатастрофа в Южной Корее. Фото из открытых источников

Авиалайнер перевозил 175 пассажиров и 6 членов экипажа. Самолет скользил взлетно-посадочной полосой без шасси, после чего врезался в бетонную конструкцию, что привело к мощному взрыву. На месте происшествия разгорелся пожар, а обломки самолета разлетелись вокруг.

Местное издание Yonhap сообщает, что все находившиеся на борту кроме двух спасенных, вероятно, погибли. В настоящее время продолжаются спасательные работы и расследование причин трагедии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в СМИ раскрыли детали, как ПВО подвело самолет над Грозным. Стали известны новые подробности аварии азербайджанского самолета, выполнявшего рейс "Баку-Грозный". Уж точно можно сказать, что он был поражен средствами ПВО над Наурским районом Чечни, которые в этом районе вели огонь по двум БПЛА.

Отмечается, что за две недели до катастрофы возле аэропорта Грозного было установлено два "Панциря". Проект отмечает, что российские власти моментально поняли, что произошло с пассажирским самолетом, поскольку через минуту после его поражения был объявлен режим "Ковер". Борт не раз пытался приземлиться в аэропорту назначения, но навигационные системы были заглушены. В этот момент работали средства РЭБ, а когда воздушное судно взяло обратный курс на Баку, то в небе над Чечней его подвели.



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Источник: https://m-en.yna.co.kr/view/AEN20241229001000315?section=national/national
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