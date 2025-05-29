По информации местных властей, патрульный самолет Военно-морских сил Южной Кореи, на борту которого находились четыре человека, упал на склоне горы.

Момент падения самолета

По данным агентства Yonhap , инцидент произошел примерно в 13:52 по местному времени (07:52 по Киеву). Сначала сообщалось, что разбился небольшой гражданский самолет, но впоследствии эту информацию опровергли. Причины аварии пока не установлены, ведутся поисково-спасательные работы. Дополнительные подробности состояния экипажа и обстоятельств катастрофы уточняются.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что на фоне новостей о новом наступлении россиян на Харьковскую и Сумскую области, а также опровержение ОТУ "Харьков" информации о накоплении 50 тысяч военных на Харьковском направлении, вероятную угрозу Харькову прокомментировал основатель спецподразделения ГУР МОУ "KRAKEN" Константин Немичев.

"Давайте смотреть реалистично. Белгород всегда был хабом для войск, которые потом опрокидывали или на Курское (теперь — Сумское) и на Харьковское направление. Так что 50 тысяч — это крошки, а не сила, способная обеспечить серьезный прорыв. Для масштабного наступления на Харьков им нужно не менее 200 тысяч военных, и сейчас таких серьезных проблем, таких серьезных признаков нет. ограничивает их способность к стремительному продвижению на большие расстояния", – отметил военный.

Он отметил, что не стоит забывать и о ключевых для россиян направлениях — Часовом Яре и Покровске, где продолжаются тяжелые бои.