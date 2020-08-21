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Главная Новости Общество происшествия В Ярославе взрыв в жилом доме: есть погибшие (ВИДЕО)
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В Ярославе взрыв в жилом доме: есть погибшие (ВИДЕО)

По предварительным данным, один человек погиб

сегодня, 20:05
Автор:

Владимир Лавский

21 августа в районе 19.20 в российском городе Ярославль случился взрыв в жилом доме. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В Ярославе взрыв в жилом доме: есть погибшие (ВИДЕО)

В десятиэтажном доме взорвался газ, предварительно погиб один человек. Под завалами могут находиться люди. На месте уже работают спецслужбы. В доме по-прежнему остались люди. Как передает источник, слышны их просьбы прийти на помощь. 


Ранее "Комментарии" сообщали о взрыве газа в Киеве на Позняках. 

По предварительным данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, обрушение перекрытий жилого дома произошло в результате взрыва газовоздушной смеси без дальнейшего возгорания. Взрывная волна разрушила перекрытия с 4-го по 8-й этажи здания. В результате образовался столб дыма и пыли.

По словам местных жителей, 17 июня в доме проводилась поверка приборов газового учета. У всех жильцов сняли счетчики, а в квартирах ощущался запах газа.

Добавим, что по факту взрыва в жилом доме в Киеве открыто уголовное производство. Расследование ведется по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, которое привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).


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