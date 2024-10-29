В Винницкой области произошла утечка аммиака: какая ситуация

Около 9 утра произошла утечка безводного аммиака из запорного вентиля автоцистерны вблизи села Ставки Песчанской громады в Винницкой области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Ликвидация утечки аммиака. Фото: ГСЧС

Чрезвычайники оперативно приняли меры по предотвращению распространения облака, используя распыленные водные струи, а также проведя работы по перекачке аммиака в пустую емкость.

Отмечается, что ситуация контролируемая и не представляет угрозы жизни и здоровью граждан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Враг нанес удары по "скорой" в Херсонской области: есть погибшие среди медиков

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 16 – получили ранения, из них – 2 ребенка. Ночью 28 октября оккупанты впервые ударили по Антоновке, из-за чего погибла 68-летняя местная жительница.

Во второй раз российская армия атаковала с беспилотника жителей Антоновки и прибывшую по вызову бригаду "экстренки". К сожалению, в результате взрыва смертельные ранения получил врач "скорой". 64-летний мужчина погиб на месте.

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Восемнадцатая воздушная атака вооруженных сил россии по Киеву с начала октября. Ночью российские дроны вновь представляли угрозу столице. Воздушную тревогу за ночь в Киеве объявляли дважды и суммарно продолжалась более 4 часов. Вражеские беспилотники заходили в сторону столицы по разным направлениям, но силами и средствами противовоздушной обороны были обнаружены и обезврежены. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

Предварительно, в результате атаки ударных дронов вооруженных сил российской федерации в Киеве зафиксировано падение обломков в Соломенском и Святошинском районах. Детали – по ссылке.