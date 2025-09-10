logo

В Винницкой области неизвестный убил двух детей
НОВОСТИ

В Винницкой области неизвестный убил двух детей

В Винницкой области убили двух школьников

10 сентября 2025, 10:19
Автор:
Недилько Ксения

Сегодня в Винницкой области неизвестный убил двух школьников. Об этом в соцсетях сообщил городской голова Шаргорода Владимир Барецкий.

В Винницкой области неизвестный убил двух детей

В Винницкой области неизвестный убил двух детей

"Уважаемые жители Шаргородщины! В городе Шаргород произошла большая трагедия. Недалеко от городской больницы совершено нападение на двоих детей, к сожалению, с трагическими последствиями.

Обращаюсь к каждому жителю громады с просьбой: если имеете какую-либо информацию по этому поводу – сообщите правоохранительным органам, помогите следствию", – написал мэр.

Полицейские Виннитчины задержали человека, который может быть причастен к смерти двух несовершеннолетних.

В полиции сообщили, что утром 10 сентября поступило сообщение от местного жителя о том, что в Шаргороде Жмеринского района он обнаружил два тела с ножевыми ранениями.

Правоохранители установили личности потерпевших, ими оказались учащиеся 10 и 11 класса Шаргородской ТГ.

Злоумышленник, который может быть причастен к смерти подростков, был задержан. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

По этому факту возбуждено уголовное производство по статье 115 УКУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Днепропетровщине мать совершала противоправные действия относительно своей 2-летней дочери, пользуясь ее беспомощным состоянием и доверием, свои действия фиксировала на мобильный телефон и в дальнейшем распространяла видео за денежное вознаграждение.

Суд в полном объеме поддержал позицию руководителя областной прокуратуры, которая настаивала на применении строжайшей меры пресечения ввиду характера и мотивов преступления — содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 суток.



