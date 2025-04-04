В Виннице учитель избил и обматерил ученика (ВИДЕО)

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
В сети распространяется видео, на котором учитель нецензурно ругается на ученика, после чего дает ему пощечину и угрожает физической расправой. В местных пабликах отмечается, что инцидент произошел в винницком лицее.
Скриншот из видео
В чем причина такого поведения неизвестно, что именно сделал парень, чтобы его так ударил педагог.
В полиции Винничины отреагировали на конфликт и отметили, что с фактом конфликта между учителем и учеником в одном из лицеев Винницкого района полиция проводит расследование.
Событие произошло 1 апреля. На следующий день об этом стало известно ювенальным полицейским и сведения сразу были зарегистрированы.
Установлено, что инцидент начался из-за того, что ученик 10 класса во время урока не реагировал на замечания учителя. Мужчина ударил подростка и грубо высказывался.
По этому факту полиция расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 126 (Побои и пытки) Уголовного кодекса Украины.
Участники опрошены. Продолжаются следственные действия. Все происшествия инсталлируются.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Ровенщине учитель в одном из учебных заведений ударил парня. Перед этим педагог вел себя неадекватно, кричал на всех детей, бил по партам, а затем дал пощечину парню. Такое видео было опубликовано в местных каналах.
Отмечается, что такая ситуация произошла в Березовском лицее. Кроме физического насилия, преподаватель еще применяет психологическое давление на школьников. После удара на видео слышно, что мальчик заплакал.
Новости