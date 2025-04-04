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В Виннице учитель избил и обматерил ученика (ВИДЕО)

В Виннице учитель угрожал и ударил ученика: что говорят в полиции

сегодня, 16:16
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Недилько Ксения

В сети распространяется видео, на котором учитель нецензурно ругается на ученика, после чего дает ему пощечину и угрожает физической расправой. В местных пабликах отмечается, что инцидент произошел в винницком лицее.

В Виннице учитель избил и обматерил ученика (ВИДЕО)

Скриншот из видео

"Еще раз с*ка ты мне ляпнешь здесь, я тебе е*альник расфигачу. И ты уйдешь отсюда в соплях", – сказал ученику учитель и дал ему пощечину, после чего сказал, что хорошо, что не дал из кулака.

В чем причина такого поведения неизвестно, что именно сделал парень, чтобы его так ударил педагог.

В полиции Винничины отреагировали на конфликт и отметили, что с фактом конфликта между учителем и учеником в одном из лицеев Винницкого района полиция проводит расследование.

Событие произошло 1 апреля. На следующий день об этом стало известно ювенальным полицейским и сведения сразу были зарегистрированы.
Установлено, что инцидент начался из-за того, что ученик 10 класса во время урока не реагировал на замечания учителя. Мужчина ударил подростка и грубо высказывался.
По этому факту полиция расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 126 (Побои и пытки) Уголовного кодекса Украины.
Участники опрошены. Продолжаются следственные действия. Все происшествия инсталлируются.


Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Ровенщине учитель в одном из учебных заведений ударил парня. Перед этим педагог вел себя неадекватно, кричал на всех детей, бил по партам, а затем дал пощечину парню. Такое видео было опубликовано в местных каналах.

Отмечается, что такая ситуация произошла в Березовском лицее. Кроме физического насилия, преподаватель еще применяет психологическое давление на школьников. После удара на видео слышно, что мальчик заплакал.



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