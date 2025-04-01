В Виннице неизвестные ограбили могилу молодого «азовца» «Гренки»

В Виннице неизвестные вандалы ограбили могилу военного "АЗОВА" Назария "Гренки" Гринцевича. Видео с кладбища опубликовала мама погибшего Героя, пришедшая на место захоронения сына в день его рождения.

Назарий "Гренка" Гринцевич

Женщина показала, что исчезли свечи и подарок матери, который она привезла сыну из Карпат.

Напомним, ранее с могилы Назария Гринцевича уже похищали подарок от матери — игрушку-собаку, которую после огласки вернули на место.

"Гренка" – самый молодой защитник Мариуполя. Военный защищал "Азовсталь", попал в плен, а после освобождения снова вернулся на фронт. Во время стрелкового боя Назарий погиб в возрасте 21 года.

Военный Сил обороны Украины Станислав Бунятов обратился к правоохранителям с призывом разыскать вандалов, оскверняющих могилы Героев.

"Правоохранительные органы должны искать и проводить превентивные меры более качественно, если будем искать мы, будет безразлично сколько вандала лет, вывернем ноги и руки в другую сторону, а затем и их родителям. Почему пацаны даже после войны не могут спокойно лежать в могилах? Почему их покой нарушают те, кто должен на коленях стоять перед могилами героев? И сделайте уже тот несчастный мурал, он этого хотел! Не можете только Гренке, делайте всем! Стен мало на школе? – призвал военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 909 павших Защитников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.