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В Виннице неизвестные ограбили могилу молодого «азовца» «Гренки»

Мать Назария Гринцевича показала видео с ограбленной могилы сына

сегодня, 09:02
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Недилько Ксения

В Виннице неизвестные вандалы ограбили могилу военного "АЗОВА" Назария "Гренки" Гринцевича. Видео с кладбища опубликовала мама погибшего Героя, пришедшая на место захоронения сына в день его рождения.

В Виннице неизвестные ограбили могилу молодого «азовца» «Гренки»

Назарий "Гренка" Гринцевич

Женщина показала, что исчезли свечи и подарок матери, который она привезла сыну из Карпат.

Напомним, ранее с могилы Назария Гринцевича уже похищали подарок от матери — игрушку-собаку, которую после огласки вернули на место.

В Виннице неизвестные ограбили могилу молодого «азовца» «Гренки» - фото 2
В Виннице неизвестные ограбили могилу молодого «азовца» «Гренки» - фото 3
В Виннице неизвестные ограбили могилу молодого «азовца» «Гренки» - фото 4

"Гренка" – самый молодой защитник Мариуполя. Военный защищал "Азовсталь", попал в плен, а после освобождения снова вернулся на фронт. Во время стрелкового боя Назарий погиб в возрасте 21 года.

Военный Сил обороны Украины Станислав Бунятов обратился к правоохранителям с призывом разыскать вандалов, оскверняющих могилы Героев.

"Правоохранительные органы должны искать и проводить превентивные меры более качественно, если будем искать мы, будет безразлично сколько вандала лет, вывернем ноги и руки в другую сторону, а затем и их родителям.

Почему пацаны даже после войны не могут спокойно лежать в могилах? Почему их покой нарушают те, кто должен на коленях стоять перед могилами героев?

И сделайте уже тот несчастный мурал, он этого хотел! Не можете только Гренке, делайте всем! Стен мало на школе? – призвал военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 909 павших Защитников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.



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