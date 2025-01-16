В Виннице мужчина решил на велосипеде переехать реку Южный Буг: что с ним стало (ВИДЕО)

В Виннице мужчина решил на велосипеде переехать реку Южный Буг, однако лед оказался тонким и виннитчанин упал в холодную воду. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Спасательная операция, фото: ГСЧС Украины

Пострадавший был замечен прохожими, которые сразу вызвали спасателей.

Водолазы достали из воды мужчину вместе с велосипедом.

Спасатели предоставили ему первую помощь и передали медикам.

" Уважаемые граждане! Не будьте как виннитчанин, не рискуйте своей жизнью! Лед может быть значительно слабее, чем кажется на первый взгляд. Берегите себя и своих близких! " – отмечают спасатели.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как в Хмельницком женщина родила младенца и оставила новорожденного ребенка на мусорнике в пакете в мороз.

Вчера, 15 января около 19:50 в полицию обратились неравнодушные прохожие и сообщили о том, что по ул. Тернопольской рядом с мусорными баками обнаружили новорожденного ребенка. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Хмельницкой области.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, работники криминальной полиции, криминалистическая лаборатория следственного управления и ювенальные полицейские. Оперативно-розыскными мероприятиями правоохранители установили личность роженицы. Ею оказалась 36-летняя местная жительница, родившая мальчика дома, замотала ребенка в полотенце и в полиэтиленовом пакете вынесла его на улицу.