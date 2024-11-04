В Виннице будут судить владельца подпольного производства продукции: что производили незаконно

В Винницкой области детективы БЭБ завершили досудебное расследование по факту незаконного производства и продажи алкогольной продукции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности Украины.

Фото БЭБ

В БЭБ отметили, что работники бюро ранее разоблачили подпольное производство водочной продукции, которое осуществлялось в неприспособленных для этого условиях в нежилых помещениях на окраине Винницы.

По данным бюро, во время обыска детективы обнаружили и изъяли около 400 литров спирта и около 2 тысяч литров готовой смеси, орудия для изготовления фальсификата.

"Тогда работники БЭБ изъяли почти 4 тысячи пачек сигарет под известными отечественными и зарубежными брендами без марок акцизного налога", — сообщили в бюро.

Виновному сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1, 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины – незаконное изготовление алкогольных напитков, хранение в целях сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков и табачных изделий.

Досудебное расследование завершено, а уголовное производство направлено в суд.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на столичной сигаретной фабрике детективы БЭБ обнаружили правонарушения и изъяли линию по изготовлению сигарет.

В ходе досудебного расследования в отношении некоторых предприятий табачной отрасли, наладивших производство неучтенной продукции, детективы изъяли сигаретную линию на одной из известных табачных фабрик в Киеве.

Подробнее о незаконном производстве подакцизных товаров читайте по ссылке.



