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В Верховной Раде предлагают расформировать ТЦК из-за бесчеловечного отношения: подробности

Причины необходимости расформировать ТЦК объяснил народный депутат Юрий Камельчук

сегодня, 13:33 comments2201
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Кречмаровская Наталия

В Украине продолжается мобилизация, однако на методы, которые применяют работники ТЦК в отношении военнообязанных, обратили внимание в Верховной Раде. Народный депутат Юрий Камельчук в эфире Новости. Live” выразил свое видение действий работников центров комплектования, сообщает портал “Комментарии”.

В Верховной Раде предлагают расформировать ТЦК из-за бесчеловечного отношения: подробности

Фото портал "Комментарии"

Он отметил большое количество видео так называемой силовой мобилизации. “За теми кадрами, что мы видим в интернете, это не один-два ролика. Мы за это время увидели тысячи, а сколько еще не было зафиксировано, в том числе случаи, когда адвокаты или родственники мобилизованных пытались добиться обеспечения прав человека”, — отметил он.

Народный депутат убежден, что подобные действия работников ТЦК должны получить соответствующую оценку. "Это свидетельствует о том, что ТЦК нужно расформировать и давно. Они неэффективно выполняют свою работу. Они как раз своими действиями срывают мобилизацию. Потому что большинство людей скрываются, а те люди, которые попадают в учебные центры или воинские части, идут в СОЧ, это ужасная статистика. Только из-за такого бесчеловечного отношения”, — подчеркнул Камельчук.

Также он предположил, что работники ТЦК могли получить указание, по которому никого не пускают на территории центров комплектования. “К тому, я прямо сейчас в эфире заявляю, что руководитель ТЦК во Львовской области является абсолютным нарушителем закона и игнорирует любые законы Украины. Мои попытки, дважды, проверить физическое состояние людей, которые были закрыты без соответствующих санкций на территории Львовского ТЦК заканчивалось тем, что мне говорили — "ты никто, закон никакой, уходи отсюда, мы не будем ничего выполнять". Мне кажется, что есть какое-то соответствующее указание, которое даже не понимает руководство Национальной полиции, потому что и их не пускают на территорию ТЦК по просьбе юристов, адвокатов, родственников”, — отметил нардеп.

На уточнение журналистов, от кого может поступить такое указание, нардеп предположил, что Министерство обороны Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как в ТЦК объяснили жесткую мобилизацию.



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