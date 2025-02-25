В Ватикане выступили с новым заявлением о состоянии больного Папы Римского

25 февраля пресс-служба Святого Престола сообщила новые детали о состоянии здоровья Папы Римского Франциска, которого недавно госпитализировали с двусторонней пневмонией.

Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

Как сообщила пресс-служба Святого Престола, Франциск отдохнул и его состояние осталось похожим на наблюдавшееся ранее.

"Папа Франциск хорошо отдохнул ночью", — говорится в сообщении.

Ранее в Ватикане сообщили, что Папа Римский, несмотря на тяжелое состояние, демонстрировал незначительное улучшение. Это подтвердили лабораторные анализы, а также отсутствие у понтифика эпизодов астмоподобных респираторных расстройств.

"Мониторинг его легкой почечной недостаточности не вызывал никаких беспокойств. Кислородная терапия продолжается, хотя и с пониженным потоком и уровнем кислорода", — сообщили в пресс-службе.

Однако врачи не озвучивают прогнозы по выздоровлению 88-летнего Папы Франциска, указывая на "сложность клинической картины".

Напомним, что Папа Римский сообщил о сильной простуде в начале февраля. Однако через несколько дней, 14 февраля, его госпитализировали в римскую больницу "Джемелли" из-за бронхита. 18 февраля врачи сообщили, что Франциск находится в тяжелом состоянии и у него развилась двусторонняя пневмония.

21 февраля состояние Папы Франциска резко обострилось. В течение дня у него останавливалось дыхание. Его подсоединяли к кислородному баллону и производили переливание крови. Также у понтифика обнаружили почечную недостаточность. Кроме того, в сети сообщали, что Папе Римскому Франциску осталось жить только трое суток.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что швейцарская гвардия уже репетирует похороны Папы Римского.