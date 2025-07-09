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В Украину завозят угнанные автомобили: подробности

На границе обнаружили автомобили, которые находятся в международном розыске

9 июля 2025, 14:38
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Кречмаровская Наталия

Пограничники обнаружили автомобили, угнанные в странах Европейского Союза. В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что пограничники 7 пограничного Карпатского отряда в пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини" обнаружили два автомобиля, которые были в международном розыске. В ГПСУ объяснили, что в ходе проверки документов сработала база данных Интерпола.

В Украину завозят угнанные автомобили: подробности

Таможня. Фото из открытых источников

Отмечается, что в "Краковце" пограничники остановили BMW 2024 года выпуска. Автомобиль был угнан в Германии — в розыске он находился с июня 2025 года. В пункте пропуска "Шегини" пограничники обнаружили Citroën 2017 года, похищенный в Польше. Этот автомобиль, по данным базы Интерпола, разыскивался с мая 2024 года и следовал из Польши в Украину.

В ГПСУ сообщили, что передали информацию в Укрбюро Интерпол г. Киев, которые подтвердили, что оба транспортных средства действительно состоят на учете угнанного автотранспорта.

Для дальнейших правовых действий пограничники проинформировали работников Нацполиции, отметили в Государственной пограничной службе.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что через четыре таможенных поста во Львовской и Черновицкой области, а именно посты "Краковец", "Мостиская", "Рава-Русская" и "Порубное", вероятно, с ведома руководителей этих постов и начальников таможен в этих областях ночью в Украину завозится контрабандой брендовая одежда и обувь.

По данным СМИ, еще на складах в Польше и Румынии 20-тонный контейнер, полный брендовых вещей — курток, обуви, сумок стоимостью в сотни тысяч долларов разгружается в несколько микроавтобусов, которые ночью под видом пассажирских перевозок пересекают украинскую границу в указанных пунктах пропуска.




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Источник: https://dpsu.gov.ua/uk/news/47709-prikordonniki-viyavili-v-punktah-propusku-avtomobili-vikradeni-u-nimechchini-ta-polshi
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