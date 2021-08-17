В Украину завезли детские товары с опасным веществом: что об этом известно

Компоненты, которые угрожают здоровью, нашли в импортных силиконовых изделиях. Это — детские товары. Такой опасный импорт нужно забрать из реализации, проинформировав о производителе. Об этом сообщает отдел коммуникаций Госпродпотребслужбы.

Опасное вещество нашли в детских товарах (фото из открытых источников)

Работники ведомства нашли летучие органические компоненты (1,6%) в красивых детских силиконовых тарелочках и бутылочках в магазинах Киевской области. Произошло это совсем недавно, в конце июля.

"Товары экспортировались из Китая (производитель: Shenzhen Kean Silicone Product Co., Ltd., Shenzhen) через Данию (грузоотправитель: FB Trading ApS, Hinnerup) в Украину (получатель: ФОП Кравченко Владислав, ул. Героев Украины, 77 кв. 50, г. . Светловодск, Кировоградская обл., 27500) ", — информирует об этом факте пресс-служба государственного ведомства.

Специалисты управления, которое работает в Киевской области, требуют от предпринимателей убрать опасный товар из реализации в торговой сети. И проинформировать об этом компетентные органы в течение двух рабочих дней.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в детской игрушке нашли пакет опасных таблеток. Родители были в шоке, когда нащупали в наполнителе куклы твердый предмет. Оказалось, что игрушка была "контейнером" для перевозки наркотических средств. Внутри куклы семейная пара нашла пакет с 5 тысячами белых таблеток. О такой находке родители сразу же сообщили правоохранительным органам. Изучив маркировки, полицейские узнали, что это фентанил — синтетическая форма героина. Он пользуется большим спросом из-за своей низкой цены и сильный наркотический эффект (он в 25-50 сильнее, чем героин).

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