В Украину завезли детские товары с опасным веществом: что об этом известно

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Лиля Воробьева
Компоненты, которые угрожают здоровью, нашли в импортных силиконовых изделиях. Это — детские товары. Такой опасный импорт нужно забрать из реализации, проинформировав о производителе. Об этом сообщает отдел коммуникаций Госпродпотребслужбы.
Опасное вещество нашли в детских товарах (фото из открытых источников)
Работники ведомства нашли летучие органические компоненты (1,6%) в красивых детских силиконовых тарелочках и бутылочках в магазинах Киевской области. Произошло это совсем недавно, в конце июля.
Специалисты управления, которое работает в Киевской области, требуют от предпринимателей убрать опасный товар из реализации в торговой сети. И проинформировать об этом компетентные органы в течение двух рабочих дней.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в детской игрушке нашли пакет опасных таблеток. Родители были в шоке, когда нащупали в наполнителе куклы твердый предмет. Оказалось, что игрушка была "контейнером" для перевозки наркотических средств. Внутри куклы семейная пара нашла пакет с 5 тысячами белых таблеток. О такой находке родители сразу же сообщили правоохранительным органам. Изучив маркировки, полицейские узнали, что это фентанил — синтетическая форма героина. Он пользуется большим спросом из-за своей низкой цены и сильный наркотический эффект (он в 25-50 сильнее, чем героин).
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