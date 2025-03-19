В Украине значительно возросло количество пожаров: в ГСЧС назвали главную причину возгораний

В Украине в 2025 году значительно выросло количество пожаров. В ГСЧС рассказали, что происходит в стране и из-за чего чаще всего возникает возгорание.

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По данным ГСЧС, с начала 2025 года произошло более 21 тысячи пожаров, из них более 4 тысяч в жилом секторе и более 10 тысяч в экосистемах. Это на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спасатели объяснили, что главная причина – неосторожное обращение с огнем.

В ГСЧС сообщили, что за указанный период погибли 499 человек, из них 14 детей.

"К сожалению, мы наблюдаем увеличение количества пожаров. Это связано с относительно сухой зимой, неосторожным обращением с огнем, нарушением правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и обогревательных приборов", — подчеркнул представитель Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Анатолий Шкарбута.

В ГСЧС напомнили, что обжиг сухой растительности и нарушение правил пожарной безопасности приводит к наложению штрафов до 6 тысяч гривен. Уже более тысячи нарушителей привлечены к ответственности.

Также спасатели дали следующие советы:

Соблюдайте правила безопасности

Не оставляйте открытый огонь

Не поджигайте сухую растительность

При пожаре – звоните 101

Напомним, что накануне, как писал портал "Комментарии", в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях наблюдались порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). До конца суток 18 марта в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях прогнозировалась пылевая буря (I уровень опасности, желтый).



