В Украине зафиксировали случаи дирофиляриоза: симптомы, профилактика и причины

Стало известно, что в Винницкой области подтвердили случай дирофиляриоза – инфицирование паразитами из-за укусов насекомых. Об этом сообщил Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава на своей странице в Facebook. Дирофиляриоз – серьезное паразитарное заболевание, которое может поражать как животных, так и людей. Своевременная профилактика и лечение являются ключевыми для предотвращения тяжелых осложнений. Использование репеллентов, контроль комаров и регулярные медицинские осмотры помогут снизить риск заражения.

Что такое дирофиляриоз

Портал "Комментарии" рассказывает, что такое дирофиляриоз, каковы его симптомы и как уберечься.





Что такое дирофиляриоз?

Дирофиляриоз – это паразитарное заболевание, вызываемое гельминтами (червями) рода Dirofilaria. Это заболевание чаще всего поражает собак, кошек, а также может передаваться человеку. Гельминты Dirofilaria immitis и Dirofilaria repens являются основными возбудителями этого заболевания. Они размножаются в кровеносных сосудах и сердце, вызывая серьезные осложнения.





Симптомы дирофиляриоза

Симптомы дирофиляриоза могут варьироваться в зависимости от стадии инфекции и паразита. Основные симптомы могут проявляться как у животных, так и у людей.

У животных:

Кашель, особенно после физической активности.

Затрудненное дыхание.

Слабость и усталость.

Снижение аппетита и потеря веса.

Расширение вен на животе.

Аритмии и сердечные шумы.





У людей:

Появление подкожных узелков.

Мучительность и зуд в месте поражения.

Изредка – кашель и боль в груди.





Как уберечься от дирофиляриоза?

Основной путь передачи дирофиляриоза – укусы комаров, являющихся промежуточными хозяевами паразита.

Поэтому основные меры профилактики включают в себя:

1. Использование репеллентов для защиты от комаров.



2. Установка москитных сеток на окнах и дверях.

3. Использование инсектицидов для уничтожения комаров в помещениях.

4. Избегание укусов комаров, особенно в эндемичных районах.

5. Регулярные медицинские осмотры и консультации с врачом при подозрении на заражение.

6. Профилактика и лечение дирофиляриоза

Профилактика у животных:

1. Регулярное применение антигельминтных препаратов, назначаемых ветеринаром.

2. Проверка животных на наличие паразитов.

Профилактика дирофиляриоза включает применение антигельминтных препаратов, которые могут предотвратить развитие инфекции. Для животных это могут быть специальные таблетки или капли, назначаемые ветеринаром.

Лечение уже зараженных животных может включать в себя использование специфических антигельминтных препаратов, хирургическое удаление паразитов и поддерживающую терапию для улучшения общего состояния животного.

У людей лечение дирофиляриоза часто включает хирургическое удаление подкожных узелков и симптоматическую терапию.





От чего бывает дирофиляриоз?

Дирофиляриоз вызывается гельминтами рода Dirofilaria, переносимыми комарами. Комары заражаются, когда кусают инфицированных животных, а затем переносят паразитов на новых хозяев во время следующего укуса. Таким образом, основные факторы, способствующие распространению заболевания, включают:

1. Высокий уровень комаров в окружающей среде увеличивает риск передачи инфекции.

2. Инфицированные животные. Животные, особенно собаки, являются основными резервуарами инфекции.