В Украине ввели аварийные отключения: где будут выключаться свет

В "Укрэнерго" сообщили, что в результате ночной атаки российских беспилотников в Житомирские области введены аварийные отключения света. Также компания указывает на увеличение потребления электроэнергии из-за изменения погодных условий.

В Житомирской области действуют аварийные отключения электроэнергии

Российские атаки продолжают приводить к аварийным отключениям электроэнергии. В "Укрэнерго" указывают, что Житомирская область будет частично без света после российских дронов, совершивших атаку в ночь на 13 января.

"В результате ночной дроновой атаки – утром применяются аварийные отключения в Житомирской области. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу поврежденного врагом оборудования", — пишет энергетическая компания.

"Укрэнерго" указывает, что кроме атак, 13 января также на 7,6% выросло потребление электроэнергии по сравнению с предыдущим днем. Причиной этого стало существенное понижение температуры на всей территории Украины. Также в "Укрэнерго" призвали бережливо потреблять электроэнергию, в частности, из-за восстановления энергосистемы после 13 массированных ракетно-дроновых атак россиян в течение прошлого года.

"Сегодня с 08:00 до 19:00 есть необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, по возможности – не пользуйтесь в этот период мощными электроприборами и не включайте в сеть несколько приборов одновременно", — говорится в заявлении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как долго будут продолжаться отключения света после обстрелов.

Также "Комментарии" писали, что информация о графиках отключения газа, якобы в связи с прекращением транзита российского газа через Украину, не соответствует действительности. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.