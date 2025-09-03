За 2024 год в Украине увеличилось количество подростков в возрасте от 15 до 16 лет, употребляющих психоактивные вещества (ПАВ). Об этом говорится в отчете Центра общественного здоровья Минздрава.

В Украине увеличилось количество наркозависимых среди детей: употребляют тяжелые наркотики

На основе анализа данных, полученных от разных субъектов мониторинга, можно отметить следующие основные тенденции:

наблюдается тенденция к уменьшению употребления алкоголя в целом среди подростков 15-16 лет (употребление в течение жизни, употребление за последние 12 месяцев и употребление за последние 30 дней), как сравнить данные по употреблению алкоголя, начиная с 1995 года (исследование ESPAD); в то же время доля подростков с чрезмерным употреблением остается стабильной и составляет 14,0 %;

в части употребления ПАВ (кроме алкоголя) отмечается рост доли подростков, которые: имели опыт их употребления, как сравнить с данными последнего раунда исследования (2019 г.); употребляли "тяжелые" ПАВ (героин, кокаин, амфетамин и т.п.); употребляли вне назначения врача седативные и транквилизаторы; также наблюдается общее влияние на психическое здоровье и употребление наркотиков и алкоголя опыта внутреннего перемещения и травмы, связанной с войной.

