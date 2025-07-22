Вечером 22 июля 2025, во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage -2000, произошел отказ авиационной техники, из-за чего самолет упал. Как сообщают в соцсетях, падение самолета произошло на Волыни.

В Украине упал истребитель Mirage-2000: что произошло

Об аварии позже сообщили в Воздушных Силах ВСУ, где рассказали, что об отказе авиатехники пилот доложил руководителю полетов.

" Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался. Поисково-спасательная команда нашла летчика, состояние стабильное. На земле – без пострадавших. Назначена специальная комиссия, для установления причин авиационного происшествия ", – отмечают в ВС ВСУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что по меньшей мере 19 человек погибли в результате падения учебного самолета ВВС Бангладеш на кампус колледжа и школы в столице Дакке в понедельник, сообщил представитель пожарной службы изданию Reuters.

Врач Национального института ожоговой и пластической хирургии сообщил журналистам, что более 50 человек, включая детей и взрослых, были госпитализированы с ожогами. По словам официальных лиц, инцидент произошел в школе и колледже Milestone в северном районе Уттара в Дакке.

"Учебно-тренировочный самолет F-7 BGI ВВС Бангладеш разбился в Уттаре. Самолет взлетел в 13:06 (07:06 по Гринвичу)", – говорится в заявлении отдела по связям с общественностью военных. На видео последствий аварии виден большой пожар у газона, из которого в небо вздымался густой столб дыма, а толпа наблюдала за этим издалека.