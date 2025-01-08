В Украине участились смертельные отравления: что нарушают украинцы

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Кречмаровская Наталия
В Украине растет количество случаев отравления людей угарным газом и продуктами горения. В Министерстве здравоохранения сообщили об угрозе и напомнили правила поведения в холодное время года.
Иллюстративное фото
Отмечается, что к таким трагедиям часто приводят пожары, вызванные нарушением правил обустройства и эксплуатации печей и обогревателей.
По данным ГСЧС, в декабре 2024 года зафиксировано около 756 случаев подобных возгораний, что составляет 20% от общего количества пожаров.
Напомним, что должностного лица Киевской городской государственной администрации, как писал портал "Комментарии", разоблачили на противоправных действиях. Он за взятки выдавал разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
В Офисе генерального прокурора отметили, что сообщено о подозрении руководителю одного из Департаментов Киевской городской госадминистрации в систематическом извлечении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Следствие установило, что должностное лицо наладило схему выдачи за деньги разрешений для предприятий на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Такие услуги стоили от 1 до 20 тыс. грн.
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