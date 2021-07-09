В Украине стартует накопительная пенсионная система: кто будет получать пенсию по-новому

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Лиля Воробьева
По словам министра социальной политики Марины Лазебной, 2-й уровень пенсионной системы будет обязательным, но не для всех. Чиновница рассказала, кого из украинцев обязательно переведут на накопительную пенсию. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на интервью министра "Украинским новостям"
Пенсионная реформа в Украине (фото из открытых источников)
Чиновница рассказала, кто будет частью этой системы. По ее словам все украинцы, которые легально работают, застрахованы, будут участниками новой пенсионной системы. То есть, каждый из них будет иметь свой отдельный накопительный счет, где будут храниться средства, которые отчисляются с их зарплаты каждого месяца.
Она также отметила, что министерство предлагало разрешить людям старше 50 лет самостоятельно выбирать, переходить им на эту новую систему, но это предложение было неучтённым.
Подчеркнула, что эти люди имеют низкие доходы, а поэтому — и маленькие пенсии. Поэтому их переведут на накопительную систему.
Министр также сообщила, что ФОПы, люди, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, члены фермерского хозяйства тоже станут частью этой системы, но по собственному желанию.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что эксперт объяснил, почему перенесли повышение пенсий в Украине.
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