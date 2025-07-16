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В Украине продолжают исчезать дети: что произошло на Житомирщине

В Житомирской области разыскали трехлетнюю девочку

16 июля 2025, 22:18
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Недилько Ксения

В Житомирской области спасатели разыскали пропавшую 3-летнюю девочку . Малыша нашли в лесу . Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

В Украине продолжают исчезать дети: что произошло на Житомирщине

В Украине продолжают исчезать дети: что произошло на Житомирщине

Более 100 человек — спасатели, полицейские, кинологи и местные жители — искали ребенка, пропавшего в поле села Малая Чернявка.

Через два часа девочку нашли в лесу: она испугалась от того, что заблудилась и заснула.

С ней поработали психологи, помогли успокоиться. Медики осмотрели все хорошо, госпитализация не понадобилась.

В Украине продолжают исчезать дети: что произошло на Житомирщине - фото 2
В Украине продолжают исчезать дети: что произошло на Житомирщине - фото 3
В Украине продолжают исчезать дети: что произошло на Житомирщине - фото 4
В Украине продолжают исчезать дети: что произошло на Житомирщине - фото 5

Напомним, портал "Комментарии" писал, что за последнюю неделю июня уже три случая исчезновения маленьких детей произошли в западной части Украины. Малолетние дети теряются без присмотра родителей, поэтому спасатели и поисковые отряды ищут детей по несколько суток. К счастью, три поиска оказались успешными и детей нашли живыми и невредимыми.

Так, по данным ГСЧС, пропавший ребенок 2023 рождения найден на Закарпатье в селе Розтоки Раховского района. Местонахождение малыша подразделения ГСЧС обнаружили с помощью современной техники, предоставленной шведскими партнерами. Всего в поисково-спасательную операцию привлекались 124 человека, 6 единиц техники, 2 служебных собаки и 3 БпЛА. А также 44 спасателя, 6 единиц техники и 2 БПЛА ГСЧС.

Еще одно тревожное событие произошло во Львовской области. Там искали маленькую Яну, которой всего 2,5 года. Она потерялась накануне в селе Жупаны Стрыйского района. Так, 23 июня, об исчезновении девочки около 18:00 полицию известила ее родственница. По словам которой, Яна вышла из дома и не вернулась.



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