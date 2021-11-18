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В Украине продают смертельно опасные игрушки для детей

Малыши все чаще получают тяжелые травмы от обычных детских игрушек. Иногда случаются даже летальные случаи

сегодня, 15:05
Автор:

Шулаева Анна
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Некоторые игрушки в Украине китайского производства не соответствуют стандартам качества и могут навредить малышам. Дети могут отравиться или получить травму. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы Полтавской области.

В Украине продают смертельно опасные игрушки для детей

детские игрушки - фото из открытых источников

Украинские врачи утверждают: некачественные игрушки, которые дети разбирают на детали, из которых выпадают батарейки, которые дети могут проглотить и получить тяжелые травмы пищеводов, являются самыми распространенными среди опасных на рынке.

Как известно, в Украине в продаже реализуется более половины игрушек. Они привезены из Китая. Их доля на рынке составляет 70%. При этом они могут содержать в себе опасные для здоровья детей вещества, ведущие к травмам и отравлениям и даже смертям подрастающего поколения.

Более того, по информации Госпотребслужбы, огромная часть детских игрушек не соответствуют государственным стандартам качества. Речь идет о практически 50% рынка.

Больше всего опасных игрушек продают в местах несанкционированной торговли.

Игрушки китайского производства могут привести к:

  • травмам;
  • аллергиям;
  • химическим отравлениям;
  • инвалидности.

Специалисты Госпотребслужбы отмечают, что в первую очередь родители должны обращать на маркировку товара. Если на нем нет соответствующих данных, то игрушку лучше не покупать.

"Помните, прежде чем покупать своему ребенку такую игрушку – нужно хорошо подумать! Ведь ради сохранения здоровья и жизни своих детей при выборе игрушек, прежде всего, необходимо учитывать их качество и безопасность!", — акцентируют специалисты.

Ранее портал "Комментарии" писал про особенности и основные секреты выбора игрушек для малышей.




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Источник: http://polvet.gov.ua/uk/news/deshevi-kytajski-igrashky-zagroza-zhyttyu-ta-zdorov-yu-dytyny/?fbclid=IwAR0nQcaYaK1rejSX6l7NYzhDVyOveRiSjWxAHy4OG_YhHPlGOXUWkx1aTjU
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