В Украине продают смертельно опасные игрушки для детей

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Шулаева Анна
Некоторые игрушки в Украине китайского производства не соответствуют стандартам качества и могут навредить малышам. Дети могут отравиться или получить травму. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы Полтавской области.
детские игрушки - фото из открытых источников
Украинские врачи утверждают: некачественные игрушки, которые дети разбирают на детали, из которых выпадают батарейки, которые дети могут проглотить и получить тяжелые травмы пищеводов, являются самыми распространенными среди опасных на рынке.
Как известно, в Украине в продаже реализуется более половины игрушек. Они привезены из Китая. Их доля на рынке составляет 70%. При этом они могут содержать в себе опасные для здоровья детей вещества, ведущие к травмам и отравлениям и даже смертям подрастающего поколения.
Более того, по информации Госпотребслужбы, огромная часть детских игрушек не соответствуют государственным стандартам качества. Речь идет о практически 50% рынка.
Больше всего опасных игрушек продают в местах несанкционированной торговли.
Игрушки китайского производства могут привести к:
Специалисты Госпотребслужбы отмечают, что в первую очередь родители должны обращать на маркировку товара. Если на нем нет соответствующих данных, то игрушку лучше не покупать.
Ранее портал "Комментарии" писал про особенности и основные секреты выбора игрушек для малышей.
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