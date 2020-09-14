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Главная Новости Общество происшествия В Украине почти две сотни шахтеров бастуют под землей уже 12-е сутки
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В Украине почти две сотни шахтеров бастуют под землей уже 12-е сутки

На одну из шахт, где продолжается подземная забастовка, приезжала скорая

сегодня, 11:17
Автор:

Таисия Ерохина

Шахтеры Криворожского железорудного комбината уже 12-е сутки проводят подземные забастовки. Об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.

В Украине почти две сотни шахтеров бастуют под землей уже 12-е сутки

По его данным, сейчас под землей остаются 195 горняков шахт "Октябрьская", "Родина", "Терновская" и "Гвардейская". Кроме того, есть информация, что ночью на "Октябрьскую" приезжала карета скорой помощи.

Волынец отметил, что утром на предприятии была оперативное совещание, в ходе которой гендиректор КЖРК Сергей Новак сообщил об увольнении нескольких сотрудников: директора по ремонту и техподдержки Сергея Труханенко, горного нормировщика на подземных работах шахты "Терновская" Игоря Колобанова и советника гендиректора Олега Макарова.

Добавим, что таким образом горняки требуют повышения зарплаты. В частности, сотрудники шахты "Родина" заявили о падении зарплаты вдвое. Горняки считают такую оплату их труда унизительной.

Также шахтеры во время протестов поднимали вопрос условий труда и льготного стажа.

Как сообщалось, в Минэнерго рассказали, сколько задолжали украинским шахтерам.


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