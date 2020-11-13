В Украине очередной антирекорд заболеваемости на COVID-19

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 11 787 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт Министерства здравоохранения.

Больше всего заражений зафиксировали в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях. За сутки проведено 73 398 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР — 46 813, методом ИФА — 26 585.

С начала пандемии заразились 512 652 человека. Из них 9 317 (+172) — умерли, 233 849 (+6 155) — выздоровели. Активными больными остаются 278 803 человека.



Предыдущий актирекорд по числу новых случаев был выявлен 12 ноября — тогда за сутки заразились 11 057 человек.





Как ранее сообщали "Комментарии", Владимир Зеленский рассказал, как побороть COVID-19.

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