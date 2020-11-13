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Главная Новости Общество происшествия В Украине очередной антирекорд заболеваемости на COVID-19
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В Украине очередной антирекорд заболеваемости на COVID-19

За последние сутки заразилось 11 787 людей

сегодня, 10:31
Автор:

Владимир Лавский

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 11 787 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт Министерства здравоохранения. 

В Украине очередной антирекорд заболеваемости на COVID-19

Больше всего заражений зафиксировали в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях. За сутки проведено 73 398 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР — 46 813, методом ИФА — 26 585.

С начала пандемии заразились 512 652 человека. Из них 9 317 (+172) — умерли, 233 849 (+6 155) — выздоровели. Активными больными остаются 278 803 человека.

Предыдущий актирекорд по числу новых случаев был выявлен 12 ноября — тогда за сутки заразились 11 057 человек.


Как ранее сообщали "Комментарии", Владимир Зеленский рассказал, как побороть COVID-19. 


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Источник: https://t.me/stat_regions/537
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